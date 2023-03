Robertinho comemora após marcar o segundo gol (reprodução de vídeo / Tiktok)

O Maringá está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (14), o time derrotou o Marcílio Dias (SC) no estádio Willie Davids, em Maringá, pela segunda fase da competição.

Pelo regulamento, a segunda fase é disputada em partida única, com mando de campo previamente definido.

O time paranaense abriu o placar aos 16 minutos, com Morelli, que entrou nas costas da defesa e completou para dentro um cruzamento vindo da esquerda. Aos 47 do primeiro tempo, Robertinho entrou em velocidade pela direita e marcou o segundo gol.

Na terceira fase, os duelos serão conhecidos em sorteio, que será realizado após o encerramento da segunda fase da competição. Palmeiras (campeão brasileiro de 2022), Flamengo (campeão da Copa do Brasil 2022), Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico, Atlético-MG, Fortaleza, São Paulo (todos via Brasileirão), Cruzeiro (campeão da Série B 2022), Paysandu (campeão da Copa Norte) e Sport Recife (campeão da Copa do Nordeste) estão classificados diretamente para esta fase.

Nesta temporada, o Maringá ainda disputa o Campeonato Paranaense (está nas semifinais, contra o Athletico) e a Série D.