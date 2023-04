Durou somente cinco jogos a passagem de Mário Fernandes pelo Internacional. O polêmico lateral-direito que já desapareceu dos treinos no Grêmio e abandonou até a seleção brasileira alegou problemas particulares para pedir a rescisão com o clube colorado.

Em nota oficial, o Internacional confirmou a rescisão, mas garantiu que o jogador terá de indenizar o clube. Mário Fernandez chegou a Porto Alegre no começo do ano, como primeiro reforço para 2023, dizendo-se “uma nova pessoa”. Ele estava sem jogar havia sete meses após pedir uma pausa na carreira ao russo CSKA e não gerou gastos aos gaúchos.

“O Sport Club Internacional comunica que o atleta Mário Fernandes pediu a rescisão de contrato por questões pessoais. Ele deixa o clube de forma imediata e o Inter será devidamente indenizado, conforme alinhado entre as partes. O atleta chegou no início da temporada vindo sem custo de transferência”, anunciou o Inter.

O jogador de 32 anos esperava por um recomeço da carreira no Inter. Falou que estava com saudades do futebol e que defender o clube seria sua redenção. Jogador e clube não revelaram o motivo da rescisão, mas ele estava sendo pouco aproveitado.

Mano Menezes optou por Bustos na lateral-direita no início da temporada e no jogo da Libertadores, contra o Metropolitanos, na terça-feira, voltou a improvisar o volante Igor Gomes no setor – o argentino se recupera de lesão. Mário Fernandes ficou apenas no banco de reservas e não entrou, mesmo com a escolha do treinador saindo do decorrer da partida. Matheus Dias, meia, também já havia atuado no setor para “quebrar galho.”