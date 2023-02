A Fifa anunciou nesta quarta-feira que o marroquino Yassine Bounou, do Sevilla, o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, e o argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa, são os finalistas da categoria “melhor goleiro” do prêmio The Best. O trio foi selecionado a partir de uma lista anterior de cinco nomes, e os que ficaram pelo caminho foram os brasileiros Ederson, do Manchester City, e Alisson, do Liverpool.

Depois do top 5 escolhido por um painel de especialistas da Fifa, os três finalistas foram definidos por um júri internacional formado por treinadores e capitães de seleções, jornalistas especializados em futebol e torcedores que puderam voltar pelo site da Fifa. O vencedor será divulgado no dia 27 de fevereiro, durante cerimônia em Paris.

Emiliano Martínez e Yassine Bounou estão entre os concorrentes ao prêmio de melhor goleiro principalmente em razão de suas atuações na Copa do Mundo do Catar. Goleiro de personalidade forte e adepto de provocações aos adversários, Martínez foi decisivo para a Argentina conquistar a Copa do Mundo em dezembro, não à toa ele recebeu a “Luva de Ouro” do torneio.

O argentino mostrou toda a sua qualidade como especialista em defender cobranças de pênaltis nos duelos com a Holanda, nas quartas de final, e com a França, na grande decisão. Diante dos franceses, perto do final da prorrogação, quando o jogo estava empatado por 3 a 3, usou o pé esquerdo para evitar um gol de Muani que daria o título à seleção europeia. Além disso, destacou-se pelo Aston Villa.

Bounou, por sua vez, fez parte da campanha que fez o Marrocos se tornar a primeira nação africana a chegar a uma semifinal da Copa do Mundo. Calmo e confiante, sofreu apenas um gol durante a fase de grupos e só voltou a ser vazado na derrota por 2 a 0 para a França, nas semifinais, antes de perder o terceiro lugar para a Croácia. Brilhou nas oitavas de final, na disputa de pênaltis contra a Espanha, e também nas quartas, durante a vitória por 1 a 0 sobre Portugal.

Courtois não se destacou como os concorrentes durante a Copa do Mundo, pois foi eliminado com a Bélgica ainda na primeira fase. De qualquer forma, brilhou muito pelo Real Madrid na campanha da conquista da última Liga dos Campeões e foi um dos principais jogadores da final, com defesas incríveis para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool.

MELHORES GOLEIRAS

A Fifa também divulgou as finalistas do prêmio de melhor goleira. A alemã Ann-Katrin Berger chega à disputa com uma história de muita carga emocional, pois foi diagnosticada com câncer de tireoide durante a disputa da Eurocopa após remissão de quatro anos. Voltou a jogar pelo Chelsea em setembro e foi importante na conquista da Superliga Feminina e da Copa da Inglaterra.

As outras concorrentes são Mary Earps, protagonista do título da Eurocopa conquistado pela Inglaterra e destaque do Manchester United, e a chilena Christiane Endler, goleira do Lyon e vencedora da edição anterior do prêmio.

OUTRAS CATEGORIAS

A Fifa ainda irá anunciar finalistas de outras categorias nos próximos dias. Os finalistas para melhor treinador, tanto de futebol masculino quanto de feminino, serão anunciados na quinta-feira. Já o top 3 de concorrentes a melhor jogadora, melhor jogador e ao Prêmio Puskas, que elege o gol mais bonito, saem na sexta-feira.