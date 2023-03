Chegou a hora da verdade. Depois de liderar a primeira fase praticamente inteira, a Ponte Preta começa a colocar a sua força à prova no Paulista A2 no primeiro jogo das quartas de final. No próximo sábado, o time campineiro visita o Comercial, às 16h, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pelo duelo de ida do mata-mata. Enquanto o jogo de volta será realizado em Campinas na terça-feira.

Para a primeira partida decisiva, a Ponte Preta não terá novos desfalques dentro de campo. Os jogadores que estavam pendurados com dois amarelos, não foram advertidos na última rodada da primeira fase e agora no mata-mata, os cartões foram zerados. Mas o time não poderá contar com o próprio técnico Hélio dos Anjos à beira do gramado.

O comandante levou um amarelo na vitória por 2 a 0 contra o Noroeste, o seu terceiro, por conta de uma “reclamação acintosa”, segundo a súmula. Com isso, o responsável por ficar à frente da Ponte Preta neste primeiro jogo do mata-mata será seu filho e auxiliar técnico, Guilherme dos Anjos.

Por outro lado, o time terá o retorno de Matheus Jesus, que cumpriu suspensão contra o Noroeste e agora volta a ficar à disposição. O meia Elvis, o lateral Mailton e o volante Ramon Carvalho farão testes durante a semana e podem reforçar o elenco, pelo menos, ficando no banco de reservas.