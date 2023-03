O saldo da vitória do Flamengo sobre o Vasco nesta segunda-feira, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, é a vantagem do empate no confronto de volta que será realizado no próximo final de semana. Para este duelo, no entanto, o técnico Vítor Pereira vai precisar recorrer a uma improvisação, já que Matheuzinho, com uma fratura na tíbia, é desfalque certo. Assim, o atacante Everton Cebolinha deve atuar pela ala direita.

A opção pelo ex-jogador do Grêmio na função se deve pela contusão do uruguaio Varella. O lateral já ficou fora dos 3 a 2 sobre o Vasco por estar machucado. No clássico, com a saída de Matheuzinho, Vítor Pereira lançou mão de Matheus França para compor o setor no segundo tempo.

O Flamengo informou a contusão de seu jogador por meio de suas redes sociais. “O atleta Matheuzinho realizou exames que diagnosticaram uma fratura na tíbia da perna esquerda”, informou a postagem.

Vítor Pereira foi o primeiro a sinalizar a improvisação ao falar da condição do jogador uruguaio que seria naturalmente escalado. “O Varella tem um problema muscular no púbis e vamos ter uns dias para achar uma solução para o lado direito.”

Mesmo sem conseguir se firmar como titular do time desde a sua chegada ao Ninho do Urubu, Everton Cebolinha vem ganhando espaço com o treinador português. No esquema com três zagueiros, ele já foi utilizado atuando na ala, mas pelo lado esquerdo.