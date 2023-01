Jogo das Estrelas (Crédito: Divulgação/Amigos do Macaris FC)

Neste sábado tem o Jogo das Estrelas: Amigos do Macaris x Seleção Amigos de Matinhos. A partida será às 16 horas, no Estádio do Chico, em Matinhos, no Litoral do Paraná.

Promovido pela Prefeitura de Matinhos, que assumiu a administração do estádio, o jogo terá como ingresso 1 kg de alimento.

O Amigos do Macaris é formado por jogadores que fizeram história no Athletico, no Coritiba e no Paraná Clube. Fundado em 28 de maio de 2016, no seu primeiro jogo foi derrotado pelos Pescadores, do ex-goleiro Altevir Sales (ex-Athletico Paranaense) pelo placar de 5 a 3. O jogo mais importante do time foi realizado em 2018, no estádio do Trieste, contra a Seleção Oficial de Masters da Ucrânia, formada por oito jogadores disputaram a Copa do Mundo de 2006. A Ucrânia venceu por 5 a 1, com gols dos atacantes Vorobey (dois) e Voronin (um) e do meia Nazarenko (dois). O gol do time curitibano foi marcado pelo meia-atacante Kelly (ex-Athletico).

Já a vitória mais marcante foi contra o Figueirense. O jogo foi em março de 2018, dentro do CT do Figueirense, e a vitória foi por 3 a 2, com gols de Clóvis Pereira (2) e Alexandre Totó (1). O time catarinenses estava invicto dentro do CT e aquela foi sua primeira derrota.

O time Amigos do Macaris foi convidado pelo prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, para a partida deste sábado.

AMIGOS DO MACARIS

64 jogos

52 vitórias

7 empates

5 derrotas

267 gols marcados

124 gols sofridos

Artilheiro: Castorzinho 83 gols