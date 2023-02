Mesmo como visitantes, Matonense e Desportivo Brasil venceram nesta sexta-feira à noite na abertura da décima rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Três jogos vão acontecer no sábado e mais três no domingo.

No estádio Pedro Marin Berbel, na cidade de Birigui, a Matonense venceu o Bandeirante por 1 a 0. O time de Matão entrou no G-8, em oitavo lugar, com 14 pontos, enquanto o Bandeirante segue com 12, agora fora do G-8, em nono lugar.

O Desportivo Brasil fez 2 a 0 no Barretos, no Estádio Fortaleza. O time de Porto Feliz chegou a 12 pontos e se aproximou do G-8, em décimo lugar. O Barretos segue com dez pontos e ocupa a 14ª colocação, uma fora do Z-2.

Destaque no sábado é a briga dos dois vice-líderes, com 16 pontos cada: EC são Bernardo e Capivariano jogam a partir das 15h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A Itapirense, em quinto lugar com 15 pontos, recebe o lanterna Sertãozinho.

Em casa, o Rio Preto, com 12 pontos em 12º, tenta melhorar sua situação diante do Red Bull Bragantino II, que defende a sétima posição, com 14 pontos.

No domingo, o Marília defende a liderança, com 17 pontos, em casa diante do Grêmio Prudente, quarto, com 15 pontos. O MAC vai tentar esquecer a eliminação na Copa do Brasil, quando perdeu por 3 a 0 para o Brusque, mesmo jogando no estádio Bento de Abreu.

Na penúltima posição e ameaçado pelo rebaixamento, o Votuporanguense, com sete pontos, recebe o União Suzano, que defende posição no G-8 – zona de classificação, final é o sexto colocado, com 14 pontos. O time de Votuporanga vai estrear o técnico João Valim, ex-Rio Claro.

Em Osasco, o Audax, preocupado em se afastar da zona de perigo, com 10 pontos, em 13º, recebe o ascendente São José, que venceu seus últimos três jogos, saindo da lanterna para a 11ª posição, com 12 pontos em 11º, já de olho em uma vaga na dentro do G-8.

Nesta primeira fase, os 16 clubes se enfrentam em turno único, em 15 rodadas, com os oito melhores avançando e os dois piores sendo rebaixados. A segunda fase terá dois grupos de quatro times, que jogam entre si em turno e returno. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais. Semifinais e final serão disputadas em dois jogos e os finalistas garantem o acesso.

CONFIRA OS JOGOS DA 10ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

Bandeirante 0 x 1 Matonense

Barretos 0 x 2 Desportivo Brasil

SÁBADO

15h

EC São Bernardo x Capivariano

Rio Preto x Red Bull Bragantino II

20h

Itapirense x Sertãozinho

DOMINGO

10h

Votuporanguense x União Suzano

11h

Audax x São José

16h

Marília x Grêmio Prudente