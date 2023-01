Depois de oito anos longe da elite estadual, a Portuguesa retornou ao Paulistão com derrota para o Botafogo em pleno Canindé, por 2 a 0, no último final de semana, e agora volta a campo nesta quarta-feira de olho na reabilitação. Fora de casa, no estádio Novelli Júnior, visita o Ituano, às 20h30, em duelo válido pela segunda rodada.

O duelo marcará o reencontro do técnico Mazola Júnior, atualmente na Portuguesa, com seu ex-clube, o Ituano. Atualmente, a Lusa é a última colocada do Grupo D, ainda zerada. Já o Ituano está na segunda posição do Grupo B com um ponto, afinal na primeira rodada ficou no empate sem gols contra o poderoso São Paulo em pleno Morumbi. Por isso, o foco é conquistar a primeira vitória em casa para poder deslanchar na tabela.

O técnico Carlos Pimentel irá manter a mesma base do Ituano que jogou bem contra o São Paulo e segurou o empate sem gols na casa do adversário. De qualquer forma, ele falou sobre o reencontro com Mazola Júnior de quem era auxiliar até o ano passado e a busca por um bom resultado.

“Acima de ser o técnico que estava aqui no Ituano e eu de auxiliar dele, também já fui preparador físico dele e ele sempre foi um grande amigo. É um cara que eu converso semanalmente”.

A Portuguesa fez o último apronto nesta segunda-feira à tarde e o técnico Mazola Júnior deu indícios que não irá fazer grandes mudanças no time titular, mesmo após a derrota inicial. Na visão dele, o time precisa de entrosamento para crescer na competição. Mesmo discurso do goleiro titular Tomazella.

“É uma competição muito difícil e precisaremos do torcedor, principalmente nos jogos em casa. A gente sabe que quando os jogos são fora sempre tem a torcida da Lusa. Os torcedores fazem de tudo para estar nos jogos, independentemente de distância”.