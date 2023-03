O atacante Kylian Mbappé foi escolhido pelo técnico Didier Deschamps como novo capitão da França. Durante os últimos dez anos, a faixa esteve a maior parte do tempo no braço do goleiro Hugo Lloris, que se aposentou da seleção francesa após o vice-campeonato da Copa do Mundo do Catar, no final do ano passado. Lloris disputou quatro Mundiais e é o jogador com mais partidas por sua nação.

A escolha de Mbappé para vestir a braçadeira já vinha sendo especulada pela imprensa francesa, mas só foi confirmada publicamente por Deschamps nesta terça-feira, em entrevista ao canal de televisão TF1. “Kylian atende a todos os critérios para ter essa responsabilidade. Tanto dentro do campo quanto na convivência com o grupo, por ser um elemento um elemento aglutinador entre os jogadores”, disse.

O treinador também afirmou que Antoine Griezmann será a segunda opção para a função. O atacante do Atlético de Madrid foi capitão recentemente em setembro do ano passado, na ausência de Lloris e do zagueiro Raphael Varane, que também anunciou a aposentadoria da seleção após o Mundial.

Aos 24 anos, Mbappé já teve a experiência de ser capitão vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, pois é o segundo na hierarquia do treinador Christophe Galtier. O dono da braçadeira no clube francês é o zagueiro Marquinhos, da seleção brasileira.

Em seu primeiro jogo desde a derrota para a Argentina na final da Copa do Catar, a França enfrenta a Holanda às 16h45 (de Brasília) desta sexta-feira, pela primeira rodada das eliminatórias da Eurocopa. Na próxima segunda, encara a Irlanda.