O Paris Saint-Germain comunicou nesta quinta-feira que Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda que o deixará fora de combate por aproximadamente três semanas. Com isso, ele não deve estar à disposição do técnico Christophe Galtier para o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique.

A partida pelo torneio europeu está marcada para daqui a menos de duas semanas, no dia 14 de fevereiro, terça-feira, no Parque dos Príncipes. Antes, o PSG tem partidas contra Tolouse e Mônaco, em compromissos do Campeonato Francês, e Olympique de Marselha, nas oitavas de final da Copa da França.

Mbappé teve um péssimo dia em campo durante a vitória por 3 a 1 sobre o Montpellier na quarta-feira. Nos primeiros minutos de jogo, ele viu o goleiro Lecomte defender sua cobrança de pênalti e o árbitro mandar voltar, pois o adversário se adiantou. Na segunda tentativa, contudo, foi vencido de novo por Lecomte, além de ter mandado para fora no rebote.

Pouco depois, perto dos 20 minutos do primeiro tempo, o astro francês teve novo motivo para se lamentar. Sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído por Ekitiké. O PSG conseguiu a vitória graças a gols marcados por Fabián Ruiz, Messi e Zaire Emery. O único gol do Montpellier foi marcado por Nordin. O duelo não contou com a presença de Neymar, que foi vetado pelo departamento médico por estar com fadiga muscular.