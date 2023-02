A McLaren surpreendeu nesta quarta-feira ao anunciar que Mick Schumacher também será um dos seus pilotos reservas na temporada 2023 da Fórmula 1. O alemão já estava acertado com a Mercedes para executar a mesma função neste ano. Após acordo entre as duas equipes, ele ficará à disposição dos dois times ao longo do campeonato.

Ainda na terça, a própria Mercedes havia divulgado imagens de Mick sentado no carro novo para fazer as medições do assento – na F-1, cada assento é personalizado para melhorar a performance do carro. O filho do heptacampeão mundial também posou para fotos com o uniforme do time alemão.

Menos de 24 horas depois, a McLaren repetiu o “ritual”, com imagens do mesmo piloto medindo suas dimensões no assento do time britânico. “A McLaren vai poder contar com Mick Schumacher como piloto reserva ao longo da temporada 2023 da F-1 como parte do nosso acordo com a Mercedes. Seja bem-vindo à família, Mick”, registrou a equipe de Woking.

A parceria entre McLaren e Mercedes é antiga. A montadora alemã é fornecedora de motor para os carros da rival britânica no grid da F-1. Nos últimos anos, as duas equipes também compartilharam pilotos reservas. Com o início do campeonato, os times devem estabelecer um calendário para contar com Mick em eventuais treinos livres e testes.

Mick disputou duas temporadas inteiras na F-1, pela equipe Haas, em 2021 e 2022, sem sucesso. Diante do desempenho abaixo do esperado, ele não teve seu contrato renovado pela equipe americana. Mas, antes mesmo do fim de 2022, a Mercedes anunciou acordo com ele para atuar como piloto reserva.

A presença de Mick na McLaren vai representar um reencontro quase familiar no time. O atual chefe da equipe, Andrea Stella, foi engenheiro de performance do pai de Mick, na Ferrari, entre 2002 e 2006. Juntos, eles faturaram três títulos do Mundial de pilotos.