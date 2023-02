A McLaren revelou, nesta segunda-feira, seu novo carro para a temporada 2023, na qual completará 60 anos de fundação. O MCL60, nomeado desta maneira em razão da celebração, foi apresentado no Centro de Tecnologia da Equipe, em Woking, na Inglaterra, em evento que contou com a presença de Lando Norris e seu novo companheiro Oscar Piastri, campeão da Fórmula 2 e da Fórmula 3.

O carro, esteticamente semelhante ao MCL36 utilizado durante o ano passado, manteve as cores laranja e preto como predominantes, com detalhes em azul. Sob o comando da nova McLaren, Norris e Piastri terão a missão de interromper o declínio vivido pela equipe, que, após ser terceira colocada do Mundial de Construtores em 2020, acabou como quarta e quinta em 2021 e 2022, respectivamente.

“Estamos muito satisfeitos em lançar nossa equipe de Fórmula 1 de 2023 com Lando e Oscar ao volante enquanto comemoramos 60 anos da McLaren Racing”, disse Zak Brown, CEO da McLaren. “A formação de pilotos deste ano é extremamente empolgante, pois Lando, um piloto inteligente e confiante com excelente ritmo, se junta a um dos maiores talentos em ascensão no automobilismo, com o Oscar”, completou.

O australiano Piastri, de 21 anos, chegou à equipe britânica para substituir o compatriota e veterano Daniel Ricciardo, de 33, 11º colocado do Mundial de Pilotos da temporada passada. Lando Norris, 23, foi o sétimo colocado. Ao longo de 2022, os dois pilotos tiveram dificuldades para brigar entre as primeiras posições, e Norris foi o único a subir no pódio, no GP da Emília-Romanha, onde terminou em terceiro lugar.

“A temporada 2022 foi desafiadora em nosso esforço contínuo para avançar para a frente do grid. Aprendemos muito, e isso foi levado para o período de pré-temporada, pois toda a equipe trabalha duro para se preparar para mais um ano”, afirmou Brown. “Sob a orientação de Andrea Stella, que assumiu o cargo de chefe de equipe em dezembro de 2022, temos uma equipe excelente para liderar a temporada de 2023”.

Norris e Piastri vão pilotar o MCL60 durante os testes de pré-temporada no Bahrein, de 23 a 25 de fevereiro. A primeira corrida de 2023 será disputada no mesmo local, dia 5 de março.