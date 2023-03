A etapa de Portugal do circuito mundial de surfe teve sua primeira chamada nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, mas o mar de Peniche não estava em condições para a prática, por isso uma nova chamada será realizada na quinta. Mesmo com a data comemorativa ficando para trás, a competição será marcada por homenagens às mulheres em um ação organizada pela WSL, a liga mundial de surfe, que pediu aos competidores, tanto da disputa masculina quanto da feminina, que escolhessem o nome de uma mulher para ser estampando às costas de suas lycras.

O tricampeão mundial e atual oitavo colocado do ranking Gabriel Medina escolheu o nome de Marta, a Rainha do Futebol. “A Marta é nosso orgulho brasileiro. É uma mulher poderosa, influencia muitas mulheres e inspira não só as mulheres, como os homens também. É um orgulho usar seu nome na minha lycra. A gente no Brasil é apaixonado por futebol desde pequeno e a Marta é a nossa camisa 10, então fico feliz em representar ela aqui”, afirmou.

Tatiana Weston-Webb escolheu a tenista Beatriz Haddad Maia, que viveu uma temporada histórica ao longo de 2022 e alcançou, em fevereiro deste ano, a inédita 12ª colocação do ranking da WTA. Outro surfista que decidiu homenagear uma atleta do tênis foi Miguel Pupo, que competirá com o nome da medalhista olímpica Luisa Stefani às costas.

As homenagens se estenderam a mais mulheres que subiram em pódios durante os Jogos Olímpicos. Samuel Pupo ficou com o nome da skatista Rayssa Leal, medalhista de prata no street de Tóquio-2020 e Yago Dora com o de Hortência, prata com a seleção feminina de basquete na Olimpíada de Atlanta, em 1996.

Já João Chianca se ateve ao surfe e optou por carregar o nome da própria Tati Weston-Webb. Atual campeão do circuito, Filipe Toledo, o Filipinho, também escolheu uma surfista: a australiana Stephanie Gilmore, que conquistou o título feminino na temporada passada. Michael Rodrigues escolheu Tita Tavares, tetracampeã brasileira de surge, e Caio Ibelli a médica e surfista Taliê Hanada.