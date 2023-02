O russo Daniil Medvedev voltou a brilhar em quadra. Neste domingo, ele derrotou o italiano Jannik Sinner por 2 sets a 1 e conquistou o Torneio de Roterdã realizando uma grande exibição. A vitória que rendeu o título do ATP 500 veio com parciais de 5/7, 6/2 e 6/2 em duas horas e meia de confronto. Foi o primeiro título em 2023 e o 16º de sua trajetória.

O resultado ganha mais relevância em função do bom momento do rival italiano, que tinha faturado o ATP 250 de Marselha na última semana. No entanto, o tenista russo mostrou estar de volta ao protagonismo do tênis mundial. Ao fim do jogo, usou o bom humor para falar da vitória.

“Ontem minha mulher me disse que colocou nossa filha de quatro meses na frente da TV durante meu discurso na quadra e ela começou a sorrir. Espero que ela esteja fazendo isso de novo”, disse o tenista russo com o título assegurado.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio no primeiro set. Mais consistente nas trocas de bolas, Sinner foi conseguindo pequenas vantagens e conseguiu desgastar Medvedev alternando bolas longas e apostando também nas paralelas.

Nos outros sets, porém, a história foi diferente. Focado em conseguir a reação, Medvedev apostou no saque forçado e foi confirmando seus serviços. Sinner oscilou em quadra e permitiu ao tenista russo controlar a partida e definir o confronto com um duplo 6/2 nas duas últimas parciais.

Com a vitória neste domingo, Medvedev ampliou para 5 a 0 a vantagem no confronto direto com Sinner em torneios da ATP. Pelo calendário de disputas, ele já retorna às quadras esta semana para a disputa do Torneio de Doha.