Chegou ao fim nesta sexta-feira a invencibilidade de 20 jogos do sérvio Novak Djokovic no circuito – 15 vitórias apenas em 2023. O número 1 do mundo foi derrotado na semifinal do ATP 500 de Dubai pelo russo Daniil Medveded, que também faz um ano perfeito ao avançar para sua terceira decisão consecutiva. A disputa pelo título será contra o compatriota Andrey Rublev, algoz do alemão Alexander Zverev.

O reencontro dos semifinalistas do Torneio de Adelaide, em janeiro, terminou com vingança do russo, que fechou a partida com duplo 6/4 após 1h36 de disputa. Medveded e Djokovic já se enfrentaram em 14 oportunidades, e o russo somou seu 5º triunfo apenas. Ele vinha de quatro derrotas seguidas para o líder do ranking.

Djokovic havia erguido os título em Adelaide e no Aberto da Austrália, e buscava a sexta coroa em Dubai para se igualar ao suíço Roger Federer, mais vencedor da competição. Mas teve um oponente também empolgado para buscar a terceira final seguida – Medvedev conquistou em Roterdã e em Doha.

Nesta sexta-feira, Medvedev começou com tudo e abriu logo 5 a 2, com duas quebras. O sétimo do ranking sacou para fechar, mas Djokovic reagiu, quebrando e depois diminuindo a vantagem para 5 a 4. O russo, contudo, não desperdiçou novamente o serviço, e fechou no primeiro set point em 6 a 4.

Precisando reagir, Djokovic foi logo quebrado no primeiro game da parcial seguinte. O líder do ranking não conseguiu devolver a quebra e acabou levando novo 6 a 4, com o oponente aproveitando o primeiro match point para celebrar a 13ª vitória seguida.

Pela frente, Medvedev terá o segundo cabeça de chave em Dubai, o compatriota Andrey Rublev, que superou Zverev após 2h01. O russo quebrou três vezes o saque no primeiro set, ao qual venceu por 6/3. O segundo teve apenas um breakpoint, não aproveitado pelo alemão, e a decisão acabou no tie-break. No quinto match point, triunfo do 6º do ranking por 7/6 (11/9).