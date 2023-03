Daniil Medvedev aumentou sua série invicta no circuito para 16 vitórias na noite deste domingo no Masters 1000 de Indian Wells. Mas o tenista russo deu chilique e chegou a bater boca com o árbitro pelas condições da quadra, em sua visão, lenta e fora dos padrões para as consideradas duras e rápidas.

Durante a partida com o belarusso Illia Ivashka, Medvedev reclamou com o árbitro Mohamed Lahyani que a quadra estava muito lenta. E ironizou. “Agora vou ao banheiro e vou demorar 25 minutos, aqui está tudo lento então vou demorar. Eles estão mentindo para mim, não são quadras duras”, disparou para o árbitro, que retrucou lembrando que “você é tenista profissional e não deveria ter esse comportamento.”

Após a vitória por 6/2, 3/6 e 6/1 em 1h46 de jogo, o russo voltou a protestar sobre as condições encontradas em Indian Wells na entrevista coletiva, reclamando que tem muito rali “por conta da baixa velocidade da quadra.”

Campeão em Rotterdã, Doha e em Dubai, o russo terá um duro teste nas oitavas de final de Indian Wells. Nesta terça-feira, vai encarar o alemão Alexander Zverev, cabeça 12, que passou pelo finlandês Emil Ruusuvuori com parciais de 7/5, 1/6 e 7/5.

Vice campeão em Dubai diante de Medvedev, Andrey Rublev também está nas oitavas de final, na qual vai encara o campeão do Rio Open, o britânico Cameron Norrie, em outro jogo interessante da terça-feira. Para confirmar seu avanço, o russo precisou de somente dois sets diante do francês Ugo Humbert, cravando 7/5 e 6/3.

Destaque, também, para o avanço do americano Frances Tiafoe, sem sustos, diante do australiano Jason Kubler, por 6/3 e 6/2, e para a vitória do espanhol Alejandro Davidovich Fokina sobre o russo Karen Khachanov por 6/3, 1/6 e 6/4.

FEMININO

Entre as mulheres, um jogo que chamou a atenção no domingo à noite foi entre Petra Kvitova e Jelena Ostapenko. A checa levou um pneu no primeiro set, mas devolveu o 6 a – no segundo e no set decisivo, fez 6/4 sobre a tenista leta para ir às oitavas. Ele terá pela frente, agora, a americana Jessica Pegula, que precisou da virada para passar pela russa Anastasia Potapova, por 3/6, 6/4 e 7/5.