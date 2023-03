Ja Morant seguirá mais tempo do que o esperado fora das quadras da NBA. Depois da partida do Memphis Grizzlies no fim de semana, contra o Los Angeles Clippers, o treinador Taylor Jenkins confirmou que o armador não tem data para voltar a atuar após ter aparecido em live do seus Instagram segurando uma arma.

“Não existe um período definido. Dissemos que seria, no mínimo, dois jogos. Vamos um dia de cada vez. É um processo de cicatrização em andamento. Não posso falar de calendário, porque não é uma questão de calendário”, comentou o técnico em coletiva.

“Não vamos compartilhar quais são as conversas (internas) neste momento. O foco agora é Ja se responsabilizar e ele vai receber ajuda para isso”, finalizou Jenkins.

Na atual temporada, Morant foi selecionado para o All Star Game e é o grande líder do Grizzlies com médias de 27.1 pontos, 6.0 assistências e 8.2 rebotes.

A posição do treinador acontece após o Grizzlies ter comunicado, na manhã do último sábado, que Morant estava suspenso por pelo menos dois jogos por conta de um vídeo publicado na conta do armador na madrugada do sábado onde o atleta aparece segurando uma arma.

No mesmo dia em que foi suspenso pela franquia, Morant publicou uma nota oficial em que assumia total responsabilidade e pedia desculpas para os companheiros de equipe e para seus familiares.

ENTENDA O CASO

Algumas horas após a derrota do Memphis Grizzlies para o Denver Nuggets, Ja Morant iniciou uma live em seu Instagram em uma casa noturna. No vídeo, o armador aparece segurando uma arma e sem camisa.

O vídeo acontece na mesma semana em que foi noticiado, pelo Washington Post, que Morant foi investigado por dois incidentes em que mostrou uma arma para uma pessoa após um desentendimento. Em um deles, o armador teria mostrado a arma para um garoto de 17 anos que jogava basquete em sua casa.

O caso foi investigado pela polícia do condado de Shelby, local onde aconteceu o ocorrido. Na época, Morant informou que a ação foi em legítima defesa e a investigação acabou por falta de provas.