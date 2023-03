Giovana Marinoski e a mãe, Janaina Krupp Marinoski (Crédito: Divulgação)

A kartista paranaense Giovana Marinoski, da equipe Ebrahim Motors/Celepar/Clínica Pneumoair/ULV/Instituto ASR, inicia no próximo fim de semana a fase mais importante de sua carreira. A etapa de abertura da Copa Beto Carrero, no próximo sábado, em Penha (SC), marca sua estreia da categoria Júnior, uma das mais competitiva do kartismo brasileiro e muito importante para a formação dos pilotos que desejam fazer carreira no esporte motor.

Ao entrar na pista, Giovana estará defendendo algumas bandeiras. No Dia Internacional das Mulheres, ela manifesta seu desejo de ter mais meninas no kartismo, sempre com o lema “Lugar de Menina é onde ela Quiser”. “Temos poucas meninas no kart, poucas mulheres no automobilismo. É um esporte fantástico, no qual as meninas podem competir de igual para igual com os meninos. As mulheres devem fazer o esporte que elas gostam e querem. Elas merecem o respeito de todos e que elas possam mostrar que podem praticar o esporte que elas querem”, afirma Giovana, que desde que estreou no kart conta com o apoio incondicional da mãe, a médica Janaina Krupp Marinoski.

Giovana inicia neste fim de semana sua preparação para o Sul-Brasileiro e a Copa Brasil de Kart, que serão disputados no Beto Carrero. O Sul-Brasileiro será de 24 a 27 de maio, e a Copa Brasil de 22 a 29 de julho. Ela também disputará Brasileiro, participando do Grupo 2, que será de 11 a 18 de novembro, no Kartódromo da RBC, em Vespasiano, Minas Gerais. Buscando um passo à frente em sua carreira, Giovana decidiu pular da categoria Cadete direto par a Júnior. “É um grande degrau, mas acreditamos que será importante para o futuro. Será um grande aprendizado técnico e esportivo”, exclama Giovana.