O atacante Gabigol, que passou a semana treinando separadamente do grupo principal, reforçou o elenco do Flamengo nesta segunda, na viagem do clube para o Equador, onde estreia na Libertadores, diante do Aucas. O atleta voltou a sentir um desconforto na coxa esquerda, mas está nos planos de Vitor Pereira.

Na primeira partida da final do Campeonato Carioca, realizada no sábado, com o Fluminense, o camisa dez entrou apenas na metade do segundo tempo. Como o time rubro-negro decide o Estadual do Rio no próximo final de semana, a comissão técnica vai avaliar o estado físico do jogador. A tendência é que o atacante seja aproveitado no decorrer da partida.

Na relação dos jogadores, outra novidade é o zagueiro Pablo. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, ele não atuava desde o primeiro duelo da semifinal com o Vasco. O atacante Marinho também aparece na lista. Já Thiago Maia, está fora.

Vitor Pereira também abriu espaço para as promessas da Gávea no Equador. Os atacantes Matheus Gonçalves, Werton, André e Mateusão estão na lista, além do meia Matheus França, que foi titular nos 2 a 0 sobre o Fluminense.

O Flamengo está no Grupo A da Libertadores. O jogo de estreia acontece nesta quarta-feira em Quito. Além do time equatoriano, os cariocas vão enfrentar nesta fase de grupos o Racing, da Argentina e o Ñublense, do Chile.