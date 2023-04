Em duelo entre líder e vice-líder, o Paris Saint-Germain encaminhou o título do Campeonato Francês ao derrotar o Lens por 3 a 1, neste sábado, no Parque dos Príncipes, pela 31ª rodada. Mais uma vez sem Neymar, lesionado, o PSG contou com o talento de Lionel Messi e Kylian Mbappe para vencer mais uma.

O resultado deixou o PSG ainda mais isolado na liderança da competição, com 72 pontos, abrindo nove do Lens a sete rodadas do fim do torneio. Com 61, o Olympique de Marselha fecha a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O Lens indicou que daria trabalho ao PSG ao exigir grande defesa do goleiro Donnarumma logo de cara, mas não demorou para facilitar a vida do adversário. Aos 18 minutos, Abdul Samad pisou no tornozelo do lateral Hakimi, ao parar uma jogada de contra-ataque, e foi expulso.

Com um jogador a menos, contra uma equipe com Mbappé e Messi, a derrota é praticamente certa, e foi o que aconteceu. Aos 30 minutos, após linda triangulação, o atacante francês recebeu na entrada da área e chutou no canto esquerdo do goleiro Samba para fazer 1 a 0.

Mbappé apenas abriu a porteira. Aos 36, Vitinha recebeu na intermediária, avançou em liberdade e chutou. A bola morreu no fundo das redes. Aos 39, Messi também deixou o dele. O argentino deu um corte seco no marcador e deixou para o francês, que devolveu de calcanhar. Em boa posição, apenas chutou cruzado para ampliar.

Com o jogo praticamente definido, o PSG tirou o pé do acelerador e passou a administrar o resultado. O Lens se aproveitou do momento para diminuir no segundo tempo. O árbitro marcou pênalti após toque de mão de Fabián Ruiz. Frankowski foi para a cobrança e fez 3 a 1.

Apesar do susto, o PSG administrou a vantagem, sem qualquer pressa de fazer o quarto. O gol quase saiu em um arremate de Hakimi, mas o goleiro Samba foi buscar e evitou uma derrota com um placar ainda mais elástico.