Reprodução / AFA

Na reta final de seu contrato com o PSG, Lionel Messi teria recusado uma proposta de R$ 2,2 bilhões anuais do Al-Hilal. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o astro argentino teria falado não para o time da Arábia Saudita por ter como prioridade a permanência no futebol europeu.

Desde a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, o Al-Hilal busca um nome de peso para o seu elenco. Para isso, aproveitando o futuro incerto de Messi no PSG, a equipe teria formalizado uma proposta de 400 milhões de euros por ano, o que daria algo próximo de R$ 2,2 bilhões. Ainda de acordo com Fabrizio Romano, o astro argentino já teria negado uma proposta de renovação com o PSG por ‘falta de garantias esportivas”.

Segundo a emissora americana ESPN, o PSG deseja reduzir em 25% o salário anual de Messi, que gira em torno de 40 milhões de euros (R$ 220 milhões na cotação atual). O craque de 35 anos não estaria disposto a aceitar a diminuição em seus vencimentos. O argentino é o terceiro mais bem pago do elenco, atrás somente de Neymar e do francês Kylian Mbappé. Messi tem sido vaiado nas partidas do time francês.

Além do que foi noticiado por Fabrizio Romano e pela ESPN, o jornal francês L’Equipe também noticiou que a relação entre Messi e o PSG não anda boa. De acordo com a publicação, as partes parecem longe de um acordo e, mesmo com a cláusula de renovação automática no contrato do argentino, é mais provável que o vínculo acabe ao fim da temporada.

Com toda a incerteza sobre o futuro de Messi na França, o Barcelona já manifestou interesse em recontratar o craque para uma “última dança” antes da sua aposentadoria. Porém, os escândalos envolvendo pagamentos suspeitos a um ex-vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha deixam o projeto esportivo do clube catalão vulnerável, colocando em xeque o retorno do craque.