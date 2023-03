Ricardo Zonta (Crédito: Divulgação/José Mario Dias)

O curitibano Ricardo Zonta tem um currículo invejável no automobilismo. Multicampeão no kart, levou o título de 1996 da Fórmula 3 Sul-Americana, no auge da categoria. Depois, passou por diversas categorias, chegou à Fórmula 1 e foi piloto de testes da Toyota. Além disso, foi campeão mundial de uma categoria chancelada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o Mundial de GT, em 1998, como piloto oficial da Mercedes. Para pouquíssimos. No Brasil, foi duas vezes vencedor da tradicional Corrida do Milhão, em 2013 e 2020. Mas o sonhado título da Stock Car ainda não veio.

É este o grande objetivo de Zonta na temporada 2023 da maior categoria do automobilismo brasileiro. Mais uma vez com o apoio da Shell V-Power, o paranaense vai para sua quarta temporada na equipe Shell-RCM, comandada pelo engenheiro Marcel Campos. A organização é integrante da estrutura do mítico preparador Rosinei Campos, o maior vencedor da história da categoria e um dos raríssimos profissionais a competir em todas as corridas desde a inauguração da categoria em 1979. Desde sua chegada ao time, Zonta sempre ficou entre os cinco primeiros na classificação final dos campeonatos da Stock Car: foi vice em 2020, quarto em 2021 e quinto em 2022.

Titular do Toyota Corolla #10, Zonta terá uma novidade em relação ao pacote técnico da temporada passada. A Stock Car trocou seu fornecedor único de pneus: será a estreia da sul-coreana Hankook Tire, que tem sede mundial na capital Seul. Por isso, o piloto considera que todos os treinos da primeira etapa serão essenciais para arrecadar dados sobre os novos compostos, completamente desconhecidos de todas as equipes da categoria. Por Sser uma das principais estruturas da Stock, a adaptação à nova borracha deve ser mais rápida para a Shell-RCM.

A classificação para a abertura da temporada 2023 da Stock Car terá transmissão ao vivo no sábado pelos canais sportv. No domingo, as duas corridas serão mostradas, também ao vivo, pela Band e pelos canais sportv.

“A expectativa desse começo de temporada é bem grande, pois queremos lutar pelo título de 2023. Temos uma parceria duradoura com a Shell e com a RCM também, acho que essa continuidade do trabalho é sempre uma condição positiva para render grandes resultados. Nas últimas temporadas estamos sempre entre os primeiros. Fomos vice-campeões, em 2020, e estivemos sempre no top 5 nas últimas temporadas! Em relação, a parte técnica a principal alteração será no composto dos pneus, o que torna os primeiros treinos cruciais para a busca desses dados”, disse Ricardo Zonta.

Cronograma – Stock Car – Etapa 1 – Goiânia

Sexta-feira, 31 de março:

09:00 – Shakedown

09:30 – Treino Livre 1

13:00 – Treino Livre 2

Sábado, 1º de abril:

12:35 – Shakedown

13:00 – Classificação

Domingo, 02 de abril:

11:43 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12:21 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)