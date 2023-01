Em um jogo bastante movimentado, o Milan acabou sendo surpreendido pelo modesto Sassuolo ao ser goleado por 5 a 2, neste domingo, em pleno estádio San Siro, pelo Campeonato Italiano. Estagnado nos 38 pontos, a equipe rubro-negra perdeu a chance de pular para a vice-liderança com o resultado negativo.

Diante do revés, o time do técnico Stefano Pioli vai tentar a reabilitação contra a Inter, no próximo domingo, no clássico da cidade de Milão. Já o Sassuolo, que chegou aos 20 pontos e segue na luta para fugir da zona do rebaixamento, recebe a Juventus na próxima terça.

Em campo, o time deu a falsa impressão de que chegaria facilmente à vitória quando Giroud abriu o placar aos oito minutos em belo chute de esquerda. No entanto, o VAR foi acionado e constatou impedimento na jogada. A surpresa começou a se desenhar aos 19 minutos. Em lance confuso na área do Milan, Defrel aproveitou o espaço para empurrar a bola para as redes e abrir o placar.

Três minutos depois, os visitantes voltaram a marcar. Frattesi recebeu boa assistência de Berardi e chutou no canto para fazer 2 a 0. O jogo ganhou intensidade logo na sequência quando o time rubro-negro descontou com Giroud, de cabeça.

Mas o dia não era mesmo dos donos da casa. Em falha no posicionamento defensivo, o Milan permitiu que Berardi completasse um escanteio para anotar 3 a 1 na partida com apenas 30 minutos de etapa inicial.

Na volta do intervalo, o Sassuolo voltou a aprontar. Logo aos 2 minutos, Lauriente transformou em goleada a vitória de sua equipe com um chute preciso no canto: 4 a 1.

Pressionado pela torcida, o Milan partiu para o tudo ou nada e diminuiu aos nove minutos com Rebic. Porém, um novo impedimento foi marcado. Completamente desarrumado, os anfitriões levaram mais um. O brasileiro Matheus Henrique recebeu passe na área e chutou no canto para aumentar o tamanho do feito, aos 34 minutos.

O Milan ainda respondeu no lance seguinte em um golaço de Origi. Mas restando pouco tempo para o final, o Sassuolo se fechou em seu campo e administrou a pressão do adversário para garantir a goleada na casa do rival.