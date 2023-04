Em grande momento pela vitória sobre o Napoli pela Liga dos Campeões no meio da semana, o Milan entrou em campo com time reserva neste sábado pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Desafiando o Bologna fora de casa, no estádio Renato Dall’Ara, o time de Milão não saiu do empate por 1 a 1 e passa a ter sua vaga no G4 ameaçada.

Este é o segundo empate seguido do Milan no Campeonato Italiano. O time está na quarta posição, com 53 pontos, dois a mais que a Internazionale, que possui um jogo a menos no complemento da rodada. Sem perder há cinco jogos (três empates e duas vitórias), o Bologna está em oitavo, com 44 pontos.

O Bologna começou o jogo da melhor forma possível e abriu o placar antes mesmo de o relógio marcar um minuto. O time da casa chegou na linha de fundo e Posch cruzou para trás. Nicola Sansone chegou batendo e fez 1 a 0. O lance foi um dos poucos de perigo do Bologna no primeiro tempo e o time começou a ser dominado pelo Milan. A exceção foi uma finalização de muito longe.

O time reserva do Milan se lançou ao ataque, mas sem muita organização, tentando principalmente pelos lados do campo com cruzamentos. Rebic levou perigo em uma finalização e o Milan voltou a assustar em cobrança de falta. Quando o jogo já se encaminhava para o intervalo, a bola sobrou fora da área para Tommaso Pobega, que emendou um lindo chute de primeira de longe e empatou o jogo por 1 a 1.

O segundo tempo teve um equilíbrio maior, mas sem grande brilho das equipes. Enquanto o Milan teve maior volume de jogo, o Bologna se mantinha firme na partida empurrado pela sua barulhenta torcida. Nos momentos finais, o Milan tentou uma pressão e chegou a pedir pênalti em um lance. Apesar da pressão, o Bologna segurou o empate.

Após vencer o jogo de ida contra o Napoli por 1 a 0, o Milan volta suas atenções para as quartas de final da Liga dos Campeões, motivo do técnico Stefano Pioli ter poupado os titulares neste sábado. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira. Pelo Campeonato Italiano, o Milan enfrentará o Lecce e o Bologna pegará o Verona na próxima rodada.