Em um jogo emocionante, com direito a pressão até o último minuto do confronto, o Milan assegurou a sua vaga às semifinais da Liga dos Campeões ao garantir o 1 a 1 diante do Napoli nesta terça-feira, em pleno estádio Diego Armando Maradona. No jogo de ida, a equipe de Milão havia derrotado o rival napolitano por 1 a 0 e o empate fora de casa foi suficiente para seguir no torneio. Agora, os rubro-negros aguardam o vencedor de Inter e Benfica para conhecer o seu adversário na luta pelo título do mais nobre torneio europeu.

O gol do Milan foi marcado pelo centroavante Giroud ainda no primeiro tempo em grande jogada de Rafael Leão. Antes de abrir o placar, o atacante francês já havia desperdiçado a chance de abrir a contagem ao perder um pênalti. O Napoli também teve suas chances de balançar a rede. Kvaratskhelia perdeu a chance do empate ao perder uma penalidade. Nos acréscimos da etapa final, porém Osimhen decretou o 1 a 1

Os dois times voltam a campo no final de semana, mas pelo Campeonato Italiano. O Napoli viaja até Turim no domingo para enfrentar a Juventus. No mesmo dia, o Milan recebe o Lecce.

Embora estivesse jogando com o apoio de sua torcida, o Napoli encontrou dificuldades para conseguir levar perigo à meta do goleiro Maignan. Com um eficiente sistema de marcação e contando com a velocidade de Rafael Leão, o Milan conseguiu criar as melhores chances da primeira etapa.

E a primeira grande oportunidade veio em uma penalidade. Mário derrubou Rafael Leão na área e o juiz marcou a infração. Na cobrança porém, valeu a estrela do goleiro Meret, que pulou no canto certo e espalmou o chute do centroavante Giroud aos 21 minutos.

O lance incendiou o estádio. A torcida passou a empurrar o Napoli, mas o técnico Luciano Spalletti acabou sendo obrigado a queimar duas substituições ainda no primeiro tempo por causa das lesões de Politano e Mário Rui. Sem conseguir repetir o nível de atuações como mandante na Liga dos Campeões os donos da casa acabaram sofrendo o gol no final do primeiro tempo.

O português Rafael Leão arrancou de seu campo, passou por três marcadores até chegar ao ataque e, na saída do goleiro, só rolou na pequena área para Giroud fazer 1 a 0 aos 42 minutos. Nos acréscimos, Osimhen até balançou a rede, mas o juiz invalidou o lance por toque de mão do atacante na jogada.

A volta do intervalo mostrou um Napoli totalmente diferente do primeiro tempo. Com dez minutos, Kvaratskhelia perdeu duas chances claras frente ao goleiro Maignan, mas errou o alvo e mandou por cima do gol. Na busca pelo empate, os donos da casa mantiveram o ritmo forte e aumentaram o número de finalizações.

O Milan abriu mão de atacar, concentrou quase todo o seu time atrás da linha da bola e deixou apenas o atacante Rafael Leão na frente para tentar explorar os contra-ataques em velocidade.

Aos 35 minutos, num raro momento de liberdade na área, Di Lorenzo chegou a linha de fundo e cruzou rasteiro. Tomori chegou se atirando e tocou o braço na bola. O juiz marcou pênalti mas, na cobrança, o Napoli voltou a falhar. Kvaratskhelia bateu no cantinho, mas Maignan foi bem no lance e evitou o gol.

O tempo passou ser inimigo do Napoli e o time da casa passou a apostar no jogo aéreo em busca de um empate. Bem postada, a zaga do Milan conseguiu levantar vantagem e suportou a pressão dos mandantes.

Nos acréscimos, enfim, o Napoli empatou. Em cruzamento da direita, Osimhen cabeceou e mandou a bola no canto do goleiro do Milan. No entanto, não havia mais tempo para buscar a reação. Logo depois, o juiz encerrou a partida e o Milan festejou sua classificação na competição.