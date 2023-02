Um gol de cabeça marcado pelo centroavante Olivier Giroud nesta sexta-feira, no San Siro, encerrou o jejum de um mês sem vitórias até então vivido pelo Milan. Depois de uma sequência de cinco derrotas e dois empates, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli bateu o Torino por 1 a 0, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. O time milanista é o terceiro colocado, com 41 pontos, mas aindda pode perder posições até o final da rodada. O Torino é o sétimo, com 30.

Antes do resultado desta sexta, o Milan só havia vencido um jogo neste ano, no dia 4 de janeiro, quando fez 2 a 1 na Salernitana, pela 16º rodada da liga nacional, a primeira da retomada após a pausa para a Copa do Mundo. Em seguida, veio a série negativa, que teve quatro derrotas traumáticas em sua última parte.

Ao entrar em campo no San Siro para enfrentar o Torino, o Milan vinha de duas derrotas para a rival Internazionale de Milão. A primeira foi por 3 a 0, na decisão da Supercopa da Itália, e a segunda foi por 1 a 0, pela 21ª rodada do Italiano. Entre os dois dérbis, foi goleado por 4 a 0 pela Lazio e por 5 a 2 pelo Sassuolo.

O dia do fim do jejum também ficou marcado pelo retorno de Zlatan Ibrahimovic, que voltou a ficar no banco de reservas após nove meses, mas não foi aproveitado por Pioli porque está sem ritmo de jogo. O polêmico sueco ficou afastado dos gramados por causa de graves lesões no tendão de Aquiles e no joelho. Aos 41 anos, caso vá a campo nos próximos jogos, pode se tornar o jogador mais velho a marcar um gol no Campeonato Italiano.

Sem Ibra, o Milan não fez um bom jogo, mas mostrou qualidades que há tempos o torcedor não via, como a capacidade de superar adversidades ao longo da partida. O gol saiu aos 17 minutos do segundo tempo, quando o lateral francês Theo Hernández cruzou a bola para o compatriota Giroud cabecear para a rede.

O placar, embora magro e sem brilho, serve para deixar o clima um pouco mais leve nos dias que antecedem um dos jogos mais importantes do ano. Na próxima terça-feira, o time milanista enfrenta o Tottenham, no San Siro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.