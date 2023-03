O Milan ficou no empate de 1 a 1 com a Salernitana, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Italiano, e perdeu a oportunidade de se igualar à Inter de Milão na briga pelo segundo lugar na classificação. Com o tropeço diante de sua torcida, o time do técnico Stefano Pioli chegou aos 48 pontos e aparece agora na quarta colocação.

A Salernitana tem motivos para comemorar o ponto fora de casa. O time acumula 26 pontos, ocupa a 16ª posição, e tem sete de vantagem para o Verona, primeiro time que figura na zona de rebaixamento do torneio.

Na próxima rodada, o time rubro-negro volta a campo no sábado, pelo Italiano, e enfrenta a Udinese em Údine. No mesmo dia, a Salernitana recebe o Bologna em busca de uma vitória jogando em seu estádio.

Apesar de atuar diante de sua torcida, o Milan encontrou dificuldades desde o início em função da postura defensiva da equipe rival. A primeira chance apareceu apenas aos 23 minutos quando Rafael Leão ficou com o rebote dentro da área. O atacante, porém, finalizou com muita força e mandou a bola para longe. Claramente em busca de um empate, a Salernitana fincou sua estratégia nos contra-ataques.

Sem jogadas de penetração, a bola aérea foi bastante utilizada pelo time do técnico Stefano Pioli. E foi dessa maneira, já nos acréscimos, que o Milan abriu o placar. O volante argelino Ismael Bennacer foi para a cobrança e fez o centro na medida para o cabeceio de Giroud: 1 a 0 aos 46 minutos do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Milan seguiu pressionando, mas acabou surpreendido por um erro de posicionamento de sua defesa. Bradaric conseguiu um bom passe para Boulaye Dia que, sem marcação, chutou no canto esquerdo e empatou a partida aos 16 minutos.

A igualdade não diminuiu o ímpeto do time de Milão, que seguiu no ataque. Aos 19 minutos, Theo Hernandez foi derrubado na área, mas o juiz mandou o jogo seguir. Logo depois, a arbitragem chegou a marcar uma penalidade a favor do Milan. No entanto, após consultar o monitor de vídeo, ele voltou atrás em sua decisão e cancelou a marcação.

A partida ganhou em tensão e intensidade e o que se viu nos minutos finais foi um ataque contra a defesa onde a Salernitana congestionou a sua área a fim de segurar a pressão inimiga. O juiz deu nove minutos de acréscimos e o Milan seguiu buscando a vitória. No entanto, a boa marcação do rival acabou sendo mais eficiente e o empate de 1 a 1 acabou mantido até o apito final.