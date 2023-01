Contando com o retorno dos seus astros, o Milwaukee Bucks superou o Detroit Pistons por 150 a 130, na noite desta segunda-feira, fora de casa. O placar recheado, com quase 300 pontos, confirma a elevada média de pontos na atual temporada regular da NBA, que contou com outros jogos de muitos pontos nesta rodada – quatro equipes alcançaram a marca de 120 pontos. A decepção coube ao Boston Celtics, que teve encerra uma série de nove vitórias seguidas.

Em Detroit, os Bucks voltaram a contar com a dupla formada por Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton. Ambos estavam machucados. Principal astro da equipe, Antetokounmpo foi desfalque nas últimas cinco partidas, em que os Bucks oscilaram e perderam posições na tabela da Conferência Leste.

O grego fez seu retorno às quadras com um “double-double” de 29 pontos e 12 rebotes. Middleton começou no banco de reservas e foi discreto. Em 15 minutos me quadra, anotou oito pontos e quatro assistências – ele não jogava desde 15 de dezembro. “A banda está completa novamente”, comemorou Antetokounmpo. “Foi ótimo ver todo mundo jogando junto, sem nenhum problema de entrosamento”, disse Brook Lopez, em tom de alívio.

Foi o 30º triunfo dos Bucks, que somam 17 derrotas e ocupam agora o terceiro lugar da classificação, desbancando o Brooklyn Nets. Já os Pistons, que foram liderados pelos 33 pontos de Bojan Bogdanovic, acumularam a 37ª derrota – somam ainda 12 triunfos. Trata-se da segunda pior campanha do campeonato até agora.

O jogo em Detroit não foi o único a contribuir para os elevados números da atual temporada, que conta com a maior média de pontos por jogo desde a temporada 1969/1970. Em casa, o Portland Trail Blazers superou o San Antonio Spurs pelo placar 147 a 127. Damian Lillard foi o nome do jogo, com 37 pontos e 12 assistências. Anfernee Simons e Jusuf Nurkic contribuíram com 26 e 25 pontos, respectivamente.

Os Trail Blazers seguem em dificuldade na tabela da Conferência Oeste. Figuram em 13º lugar, com 22 vitórias e 25 derrotas. Os Spurs vêm logo atrás na classificação (14/33).

Em casa, o Sacramento Kings também superaram a marca de 120 pontos. O time venceu o favorito Memphis Grizzlies por 133 a 100, num duelo direto pelas primeiras posições da Conferência Oeste. O reserva Trey Lyles marcou 24 pontos e Domantas Sabonis anotou um “triple-double” de 14 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Pelos Grizzlies, Desmond Bane foi o destaque individual, com 21 pontos.

Apesar da 16ª derrota, o time de Memphis sustentou a vice-liderança do Oeste, com 31 triunfos. Os Kings vêm em terceiro, com 27/19.

ZEBRA NO LESTE

O resultado mais surpreendente da rodada foi a derrota do Boston Celtics para o modesto time do Orlando Magic, por 113 a 98, fora de casa. Os Celtics são os atuais vice-campeões da NBA, lideram o Leste com ampla vantagem e exibem a melhor campanha da temporada até agora – 35/13. O Magic, por outro lado, é o antepenúltimo colocado da mesma tabela, com 18/29.

Mas, nesta madrugada, o favorito sucumbiu diante da zebra. O bom jogo coletivo do Magic ofuscou o desempenho individual de Jayson Tatum, forte candidato a MVP da temporada. Ele foi autor de 26 pontos, sete assistências e seis rebotes. Jaylen Brown obteve o mesmo número de pontos. Do outro lado, o time da casa contou com a inspiração de Paolo Banchero (23 pontos) e Wendell Carter Jr. (21 pontos e 11 rebotes).

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Orlando Magic 113 x 98 Boston Celtics

Detroit Pistons 130 x 150 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 111 x 100 Atlanta Hawks

Houston Rockets 119 x 114 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 120 x 102 Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers 147 x 127 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 133 x 100 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Miami Heat x Boston Celtics

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Washington Wizards

Phoenix Suns x Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers