O Mirassol confirmou o bom momento do futebol paulista neste início da Série B ao estrear com vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, neste sábado, no estádio José Maria de Campos Maia. Dos quatro jogos envolvendo paulistas até agora, três venceram: Guarani, Ituano e Mirassol. O Novorizontino destoou ao perder para o Vila Nova por 2 a 1.

Em Mirassol, os primeiros 20 minutos de jogo foram de pouca emoção. A única oportunidade saiu dos pés de Cristiano. Na entrada da área, ele arriscou e mandou para fora.

O Mirassol foi aos poucos tomando o controle da partida e cansou de perder oportunidade de gol, com Kauan e Danielzinho. Aos 28 minutos, Negueba recebeu dentro da área e arriscou um voleio, em bela oportunidade.

A Chapecoense conseguiu segurar a pressão do adversário e voltou a atacar aos 40 minutos. Em rápido contra-ataque, Bruno Nazário recebeu dentro da área e cabeceou para linda defesa de Alex Muralha.

No segundo tempo, o Mirassol voltou animado e montou uma blitz no campo de defesa da Chapecoense. Aos 11, Chico Kim recebeu de Thalisson Kelven e emendou um bonito chute de primeira. Airton fez um milagre, à queima-roupa, para evitar o gol.

Aos 17, não teve jeito. Em mais uma jogada em velocidade do Mirassol, Gabriel arrancou do meio-campo, passou como quis por Victor Ramos, invadiu a área pelo lado esquerdo e soltou a bomba para fazer 1 a 0.

Na frente do placar, o Mirassol recuou e chamou a Chapecoense para o seu campo defensivo. O time catarinense foi para o tudo ou nada e exigiu grande defesa de Alex Muralha na tentativa de Danrlei. A última chance, no entanto, foi com Ribamar, que acertou o travessão.

Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Avaí, no sábado, às 16h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). No domingo, às 15h30, a Chapecoense pega o Londrina, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 1 X 0 CHAPECOENSE

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Reniê e Guilherme Biro (Manoel); Leandro Vilela (Yuri Lima), Danielzinho, Gabriel (Flávio) e Chico Kim (Fernandinho); Kauan (Camilo) e Negueba. Técnico: Ricardo Catalá.

CHAPECOENSE – Airton; Felipe Albuquerque (Douglas Borel), Victor Ramos, Rodrigo Freitas e Cristiano; Gustavo Cazonatti (Pablo Siles), Dudu Vieira, Giovanni Pavani (Felipe Ferreira) e Bruno Nazário (Neto); Richard (Danrlei) e Ribamar. Técnico: Argel Fuchs.

GOL – Gabriel, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fernandinho e Guilherme Biro (Mirassol); Felipe Albuquerque e Pablo Siles (Chapecoense).

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia.

RENDA – R$ 40.580,00

PÚBLICO – 1.830 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).