Com autoridade, o Mirassol goleou o São Bernardo na noite desta quinta-feira, por 4 a 1, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida ficou marcada por falha incrível de Rafael Vaz e que resultou no gol contra do goleiro Alex Alves.

Com a vitória, o Mirassol assumiu a vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos. Já o São Bernardo chegou ao terceiro jogo sem vitória e caiu para a terceira posição do Grupo D, com cinco.

Com bola rolando, o São Bernardo começou a partida com ligeira vantagem, mas viu seu sistema defensivo falhar feio. Aos sete minutos, Rafael Vaz atrasou bola para o goleiro Alex Alves, só que o goleiro não conseguiu dominar e ela parou no fundo das redes.

O gol contra, anotado para o goleiro Alex Alves, desestabilizou o São Bernardo. Melhor para o Mirassol, que conseguiu ampliar a vantagem. Aos 21, Camilo puxou contra-ataque, Zé Roberto recebeu na esquerda, cortou para dentro e finalizou colocado, sem chances de defesa.

Antes do intervalo, o Mirassol ainda poderia ter feito mais gols com Zé Roberto. O São Bernardo até melhorou com uma marcação mais eficiente, mas seguiu pecando na pontaria e desceu para o vestiário com o amargo 2 a 0.

No segundo tempo, a partida voltou truncada, mas ainda assim o São Bernardo descontou. Aos dez minutos, Chrystian recebeu na direita e cruzou na área. O zagueiro Luiz Otávio, do Mirassol, desviou de cabeça e a bola sobrou nos pés de Léo Jabá, que apenas completou para dentro do gol.

Só que o Mirassol não se abateu e fez o terceiro aos 15. Lucas Ramon deu ótima assistência para Negueba, que finalizou na saída do goleiro Alex Alves. O gol praticamente liquidou o confronto, deixando o time da casa em situação confortável.

O confronto ficou muito truncado e sem qualidade técnica, o que não impediu o Mirassol de fazer o quarto gol aos 41 minutos, quando Gabriel deu ótima assistência para Fernandinho, que finalizou na saída do goleiro e definiu a goleada.

O Mirassol volta a campo na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, para enfrentar o Palmeiras, às 21h35, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Já o São Bernardo, no próximo domingo, receberá o São Bento, às 16 horas, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 4 X 1 SÃO BERNARDO

MIRASSOL – César; Lucas Ramon (Luiz Gustavo), Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima, Danielzinho, Gabriel (Flávio) e Camilo (Fernandinho); Negueba e Zé Roberto (Kauan). Técnico: Ricardo Catalá.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Hélder (Henrique Lordelo), Matheus Salustiano e Rafael Vaz; Alex Reinaldo, Jhony Douglas (Kauã), Vitinho Mesquita, Chrystian (Matheus Régis) e Arthur Henrique (Eduardo Diniz); Léo Jabá e Felipe Marques (João Carlos). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS – Alex Alves (contra), aos 7, e Zé Roberto, aos 21 minutos do primeiro tempo; Léo Jabá, aos 10, Negueba, aos 15, e Fernandinho, aos 41 do segundo.

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Ramon e Negueba (Mirassol); Vitinho Mesquita (São Bernardo).

PÚBLICO – 2.292 pagantes.

RENDA – R$ 49.140,00.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.C