Em uma das partidas que abrem as disputas da segunda rodada do Paulistão nesta terça-feira, Mirassol e Inter de Limeira se encontram no estádio José Maria de Campos Maia, às 19h30, em busca da primeira vitória no estadual. Na estreia, os dois times forma derrotados por Santos e São Bernardo, respectivamente.

A Inter de Limeira, que está zerada no Grupo A, grupo no qual Botafogo, Santos e Red Bull Bragantino estão empatados com três pontos, busca a reabilitação para não deixar os adversários abrirem distância. No jogo de estreia, mesmo jogando no estádio Major Levy Sobrinho, levou 3 a 0 do São Bernardo. Já o Mirassol está no Grupo B, também zerado, e levou 2 a 1 de virada do Santos, na Vila Belmiro.

O técnico Ricardo Catalá deu indícios que não irá fazer grandes mudanças no Mirassol em relação a formação que começou jogando contra o Santos. Apesar da derrota para o time da Vila Belmiro, Cata avalia que os jogadores mostraram bom futebol.

A única dúvida está na lateral esquerda. O experiente Bruno Cortez, que foi o último reforço apresentado, pode começar jogando no lugar que foi de Guilherme Biro na estreia. De qualquer forma, o comandante falou que gostou do que viu na primeira rodada, mas que espera que a primeira vitória venha rapidamente.

“A mensagem que tem que ficar é que estamos na direção correta, o trabalho vem sendo bem executado, temos um bom grupo de jogadores e agora é cuidar da recuperação e dos ajustes necessários para fazer uma grande partida na terça-feira e, vencer a primeira, sobretudo, jogando em casa onde somos muito fortes”, disse.

Diferentemente do adversário, que mostrou qualidade na estreia apesar da derrota, o técnico Pintado não aprovou nada do que viu no primeiro jogo e, por isso, irá fazer mudanças na Inter de Limeira já para essa partida. No ataque, Bruno Menezes tem tudo para começar jogando no lugar que foi de Chrigor. O zagueiro Carlinhos, machucado, segue de fora.

“É um jogo muito difícil lá em Mirassol. A gente sabe que tem uma grande equipe do outro lado, mas que há grandes jogadores aqui também. Eles também vêm de uma derrota (2 a 1 para o Santos). O Pintado mostrou os vídeos do que explorar e ter cuidado, para não sermos surpreendidos”, avaliou o experiente meia Uillian Correia.