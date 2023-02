Em situações diferentes na tabela de classificação, Mirassol e Ituano se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Paulista na noite desta quinta-feira, a partir das 18h, no estádio José Maria de Campos Maia.

Os donos da casa querem engatar o quarto jogo sem derrota para manter a briga pela classificação no Grupo B. Na rodada anterior, seguraram o empate sem gols com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Já o Ituano, que trocou de técnico e oficializou Gilmar Dal Pozzo no lugar, teve sua partida com o São Bernardo adiada na rodada passada por causa da chuva, mas quer enfim conseguir embalar a segunda vitória seguida para sair da parte debaixo da tabela. Antes tinha vencido o Botafogo, por 2 a 1, em Ribeirão Preto.

Atualmente, o Mirassol aparece na quarta e última posição do Grupo B com nove pontos. Mas, em caso de vitória, pode até entrar no G-2. O Ituano, apesar de ter dois jogos a menos que a grande maioria de seus adversários do Grupo C, tem seis pontos, mas seu foco principal é abrir distância da zona de rebaixamento geral do Paulistão.

Para o importante duelo, o técnico Ricardo Catalá terá um desfalque certo para montar o Mirassol. O atacante Negueba tomou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Red Bull Bragantino e agora cumpre suspensão automática. Ainda não foi confirmado quem será o seu substituto, mas a tendência é que o escolhido seja Kauan, que tem entrado bem no decorrer das partidas.

O comandante falou da importância de um bom resultado em um momento como esse dentro do Estadual. “Pensamos em classificação o tempo todo ao mesmo tempo que não negligenciamos a possibilidade de rebaixamento, o que serve para todas as equipes que disputam o campeonato. Por isso, uma vitória neste momento, ainda mais diante de uma equipe que está brigando contra o Z2 é essencial para o nosso futuro dentro da competição.”

Do outro lado, o técnico Gilmar Dal Pozzo que enfim poderá fazer a sua estreia à frente do Ituano, após o jogo do final de semana contra o São Bernardo ter sido adiado (para dia 22, às 19h30) pelas chuvas, deve fazer apenas uma mudança com relação à formação que venceu o Botafogo, por 3 a 2, na sétima rodada.

O zagueiro Frazan deve começar no banco de reservas, para a entrada do volante André Luiz, voltando a atuar no esquema 4-3-3. O zagueiro Carlão e o atacante Rafael Silva, que já voltaria contra o São Bernardo após cumprir suspensão, seguem à disposição, mas devem começar no banco de reservas.