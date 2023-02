Depois de dois jogos de jejum, o Mirassol conseguiu se reabilitar no Paulistão. Na noite desta terça-feira, no duelo que abriu a sétima rodada, o time recebeu e goleou a Ferroviária, pelo placar de 4 a 1, no estádio José Maria de Campos Maia. O resultado complicou demais o clube de Araraquara, que somou a sexta partida sem vitória.

Com o resultado, o Mirassol voltou à segunda colocação do Grupo B, agora com oito pontos. A chave é liderada pelo São Paulo, com 11. Já a Ferroviária está empacada na terceira colocação do Grupo C com quatro, ficando apenas na frente do lanterna geral Ituano, que tem três.

Jogando em casa, o Mirassol começou fazendo pressão na área adversária e não demorou para abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Camilo serviu Negueba, que invadiu a área e bateu no canto do goleiro Saulo, que nada pôde fazer. A resposta da Ferroviária veio minutos depois, em uma cobrança de falta de Felipe Ferreira que explodiu no travessão.

O Mirassol seguiu decisivo e aos 34 minutos marcou mais um. Kuan recebeu na área, mas foi travado pelo zagueiro quando foi finalizar. No rebote, Danielzinho chegou chutando de primeira para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado e o Mirassol praticamente decretou a vitória aos sete minutos, ao marcar o terceiro. Desta vez, Negueba cruzou na área e Lucas Ramon aproveitou a falha da defesa adversária para desviar de cabeça e mandar para o gol. Apesar disso, a Ferroviária não desistiu e chegou ao gol de honra.

Aos 16, Kelvin recebeu pela ponta direita e cruzou na medida para John Kennedy, que ganhou no alto de Alex Muralha e conseguiu mandar para o gol. O lance ainda foi analisado pelo VAR por conta de uma possível falta no goleiro, mas o gol foi confirmado. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado.

Depois de ter um gol anulado de Fernandinho, o Mirassol marcou o quarto e último gol aos 30 minutos. Gabriel cobrou escanteio e Kauan testou para o gol.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da oitava rodada do Paulistão. Às 18h30, a Ferroviária recebe o Botafogo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Mais tarde, às 20h30, o Mirassol joga contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 4 X 1 FERROVIÁRIA

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Gustavo e Guilherme Biro; Flávio (Marcelo), Fernandinho (Luan), Danielzinho (Gabriel) e Camilo (Zé Marcos); Kauan (Silvinho) e Negueba. Técnico: Ricardo Catalã.

FERROVIÁRIA – Saulo; Heitor, Ronaldo Alves, Alisson Cassiano, Augusto (Douglas Coutinho) e Kelvyn; André Lima (Xavier), Tailson (Thonny Anderson) e Thomaz; John Kennedy e Felipe Ferreira. Técnico: Elano Blumer.

GOLS – Negueba, aos 4, e Danielzinho, aos 34 minutos do primeiro tempo; Lucas Ramon, aos 7, John Kennedy, aos 16, e Kauan, aos 30 do segundo.

ÁRBITRO – Fabiano Monteiro dos Santos.

CARTÕES AMARELOS – Alisson Cassiano, Heitor e John Kennedy (Ferroviária) e Negueba (Mirassol).

RENDA – R$ 49.500,00.

PÚBLICO – 2.287 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.D