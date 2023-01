Pressionado por duas derrotas seguidas neste início de Campeonato Paulista, o Mirassol vai enfrentar o Botafogo, neste domingo, às 20h30, no estádio Santa Cruz, com o objetivo se reabilitar para aliviar a pressão.

Em seu terceiro jogo, o Mirassol quer esquecer as derrotas para o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro, e depois em casa por 1 a 0 para a Internacional de Limeira. Atual campeão brasileiro da Série C, o time está sem pontuar no Grupo B.

O Botafogo também vem de derrota, para o Palmeiras, por 1 a 0, em casa, porém, teve uma boa atuação. Na estreia tinha vencido a Portuguesa, por 2 a 0, no Canindé. Tem três pontos no Grupo A.

O técnico Paulo Baier não deve fazer grandes mudanças no Botafogo, afinal ele elogiou a atuação do time que atuou contra o Palmeiras, apesar da derrota. O meia Luiz Henrique, contratado essa semana, está apto para estrear, mas deve ser uma opção no banco de reservas.

Paulo Baier espera contar, de novo, com o apoio da torcida. “Só tenho a agradecer ao torcedor pelo carinho, porque o que fizeram foi excepcional. Então que eles venham contra o Mirassol para ajudar. Esse é o nosso objetivo, jogar bem e vencer” comentou.

Do outro lado, o Mirassol tem uma baixa confirmada e um possível reforço. O técnico Ricardo Catalá não poderá contar com o experiente lateral-esquerdo Bruno Cortez, que sofreu uma fratura no primeiro metatarso do pé esquerdo (dedinho) e será desfalque até o final do Paulistão. Sendo assim, Guilherme Biro está mais uma vez confirmado na ala.

No ataque, Fernandinho foi oficializado nesta semana como reforço e como já foi inscrito na Federação Paulista de Futebol (FPF) tem chances de estrear, mas não deve começar jogando neste momento. O experiente atacante Luan, ex-Ponte Preta e Atlético-MG, ainda não foi relacionado, por isso segue como dúvida para uma possível estreia com a camisa mirassolense.