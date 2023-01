Após duas interrupções por chuva entre a madrugada e a manhã deste domingo, o brasileiro Thiago Monteiro enfim conseguiu completar o seu jogo e garantir a vaga para a chave principal do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, ao superar o local Ajeet Rai por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4.

Este é o segundo jogo seguido que o brasileiro volta a sofrer com a chuva. O mesmo havia acontecido na partida diante do alemão Daniel Altmaier. Curiosamente, o tempo ruim vem dando sorte a Thiago Monteiro, que venceu por 3/6, 7/5 e 7/6 (8/6).

Na partida contra Ajeet Rai, o brasileiro encontrou dificuldade para segurar o rival, que acertou nove aces apenas no primeiro set. Monteiro fez jogo duro, conseguiu sair de três set points, mas não conseguiu superar o bom momento do adversário.

No segundo set, o tenista da casa chegou a pedir atendimento médico duas vezes e mostrou desapontamento quando o brasileiro quebrou o seu serviço e abriu 5/3. Monteiro, então, aproveitou o pior momento de seu adversário para empatar a partida.

A chuva apareceu no terceiro set e chegou a interromper a partida duas vezes. O brasileiro, no entanto, quebrou um serviço logo no primeiro game e teve paciência para seguir no mesmo ritmo no retorno da partida e confirmar a vitória que o coloca na chave principal.

Com a vitória, Monteiro se garantiu na chave principal da competição neozelandesa. Na primeira rodada, seu adversário será o checo Jiri Lehecka, que também furou o qualifying.