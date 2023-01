Reprodução / Twitter

O ex-atacante paraguaio Dario Jara Saguier morreu no dia 22 de janeiro este ano, aos 92 anos. A informação foi confirmada pela Associação Paraguaia de Futebol. Ele era o último remanescente entre aqueles que disputaram os jogos da Copa do Mundo de 1950 realizados em Curitiba.

Nascido em 1930, Jara completaria 93 anos no último dia 27. Ele era o centroavante titular da seleção paraguaia no empate em 2 a 2 com a Suécia, na Vila Capanema, pela primeira fase da Copa do Mundo de 1950. O outro jogo que Curitiba recebeu daquele mundial foi a parida Espanha 3 x 1 Estads Unidos, também na Vila. Jara ainda atuou na derrota paraguaia diante da seleção italiana (2 a 0), em São Paulo.

Em clubes, Jara começou no Rubio Nú e depois jogou 13 temporadas pelo Cerro Porteño. Depois atuo pelo General Caballero e encerrou a carreira em 1962, no Rubio Nú.

Segundo os registros, entre todos os jogadores da Copa de 1950, só restam cinco ainda vivos: o goleiro mexicano Antonio Carbajal, que completa 94 anos no dia 7 de junho deste ano; o zagueiro Sinina Zlatkovic, da seleção da Iugoslávia, que completou 99 anos no último dia 28; o meia mexicano Carlos Guevara, que faz 93 anos em 3 de abril; o atacante suíço Walter Beerli, que faz 95 anos em 23 de julho; e o meia norte-americano Helmut Demucke, que faz 100 anos em 7 de abril. Carbajal era titular absoluto do México, e Guevara atuou em uma partida (contra a Suíça). Os outros eram reservas que não chegaram a entrar em campo.