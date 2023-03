Reprodução / TV Brasil

O jornalista esportivo Marcio Guedes morreu nesta sexta-feira (3) aos 76 anos de idade. Ele vinha realizando um tratamento contra um câncer. A informação é do jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi.

Torcedor do Botafogo, Marcio Guedes teve uma longa carreira no jornalismo esportivo. Ele passou pelas emissoras Bandeirantes, Globo, Rede Manchete, ESPN, RedeTV! e TV Brasil. Pela Globo, foi comentarista da Copa de 1982. Pela TV Brasil, comentou a Copa de 2022.

Quando estava na Globo, Márcio Guedes cometeu uma gafe que o deixou marcado com a torcida do Athletico. Num jogo entre Athletico e América-RJ, no Maracanã, em 1983, ele dizia que não acreditava que o América estava perdendo para “esse time ridículo do Athletico Paranaense”, sem saber que o jogo estava sendo transmitido para Curitiba — a partida terminou com vitória paranaense por 2 a 1. A torcida do Athletico não gostou, e no jogo seguinte estendeu uma faixa com os dizeres “ridículo é chamar você de comentarista”. O episódio ajudou em sua saída da emissora, no mesmo ano.

Depois da Globo, Guedes foi contratado pela Rede Manchete. Formou um trio com Paulo Stein e João Saldanha e comentou duas Copas do Mundo, em 1986 e 1990. A parceria só terminou com a morte de Saldanha, em plena Copa da Itália.