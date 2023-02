Divulgação/Coritiba

Morreu na madrugada desta sexta (17), o histórico jogador do Coritiba Paulo Vecchio, aos 80 anos de idade. “Deixa um grande legado no Coxa, onde conquistou quatro títulos estaduais, sendo dois bicampeonatos nos anos de 1968/1969 e de 1971/1972”, diz nota de pesar divulgada pelo Coritiba.

Idolatrado pelo torcedor alviverde, o meia atacante foi o grande personagem no título de Campeão Paranaense de 1968, em jogo disputado no estádio Durival Brito. Ele marcou o histórico gol no último minuto do segundo athleTIBA decisivo. O Coxa venceu o primeiro clássico da decisão e jogava pelo empate. O adversário vencia por 1 a 0, e no “apagar das luzes”, Paulo Vecchio escorou de cabeça uma bola que veio de cobrança de falta. Ali, Paulo Vecchio passou a morar em definitivo no coração da torcida coxa branca.

Natural de Porto Alegre, Vecchio foi revelado nas divisões de base do Internacional. No Coritiba, ele atuou em 67 partidas e anotou 15 gols, de 1968 a 1972. Atuou também pelo Ferroviário e Londrina.

Ele deixou, esposa, filhos e netos. O velório será realizado na capela 4 do Cemitério Vertical de Curitiba (rua Konrad Adenauer, 940/ Tarumã), das 21h às 9h de amanhã (18), quando acontecerá o sepultamento.

Sobre Paulo Vecchio

Ele começou a jogar futebol em sua cidade natal, nas categorias de base do Internacional, e estreou profissionalmente em 1960, contra o Peñarol, no Uruguai.

Em 1964, Paulo veio para Curitiba, onde defendeu o Ferroviário por quatro temporadas. Mas foi em 3 de dezembro de 1967, Paulo Vecchio vestiu pela primeira vez a camisa do Coritiba. Foi apenas em uma partida, emprestado para participar do amistoso internacional contra a Seleção da Hungria, mas ele mostrou-se decisivo ao fazer a assistência para o ponteiro-direito Oromar marcar o gol da vitória alviverde por 1×0.

No início de 1968, Paulo Vecchio foi jogar no Metropol, de Criciúma, em Santa Catarina, mas ficou somente até abril, pois o Athletico queria contratá-lo por empréstimo para a disputa do Campeonato Paranaense.

Antes de assinar em difinitivo com o rubro-negro, Vecchio foi chamado para atender um telefonema da esposa. Porém no outro lado da linha quem falava era a secretária de Munir Calluf, diretor de futebol do Coritiba, pedindo que ele fosse imediatamente até o Alto da Glória, pois o clube pretendia adquirir seu passe. Naquele mesmo dia, Paulo Vecchio foi apresentado como reforço do Coritiba, pelo qual seria Bicampeão Paranaense em 1968 e 1969.