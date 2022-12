Pelé (Crédito: Divulgação/CBF/Jorge Bispo)

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nessa quinta-feira (dia 29), aos 82 anos. Nascido em Três Corações-MG, em 23 de outubro de 1940, conquistou três Copas do Mundo com a seleção brasileira (1958, 1962 e 1970) e passou a ser considerado o maior jogador de todos os tempos, o Rei do Futebol.

Pelé estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro. A internação aconteceu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Ele passou por uma cirurgia no local em 2021 e desde então vinha sendo submetido a sessões de quimioterapia. No início de 2022, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

Ele deixa sua companheira Márcia Aoki e seis filhos. Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. Ele também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, de seu relacionamento com a psicóloga Assíria Lemos. Pelé teve duas filhas fora do casamento. Uma é Flávia Christina. A outra é Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela Justiça e morreu em 2006.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

RECORDES

Pelé disputou 113 jogos e marcou 95 gols pela seleção brasileira, de acordo com números da CBF. Nas contas da Fifa, que considera apenas jogos entre seleções, são 77 gols em 91 partidas.

No total, por clubes e seleção, Pelé anotou 1.282 gols em 1.364 partidas.

Em breve, mais informações.