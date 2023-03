Reprodução

O árbitro de futebol Romualdo Arppi Filho morreu neste domingo, 5, em Santos, no Hospital Ana Costa. Arppi Filho tinha 84 anos e fazia tratamento renal no hospital, mas, de acordo com a família, acabou não resistindo.

Com uma extensa carreira na arbitragem brasileira, Arppi Filho foi o segundo brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo. Ele comandou o jogo entre Argentina e Alemanha no Mundial de 1986, no México. Na partida, a seleção sul-americana venceu a decisão por 3 a 2 e se sagrou bicampeã mundial.

Além da Copa de 1986, onde também apitou os jogos entre França e URSS e México e Bulgária, Arppi Filho foi o árbitro responsável pelas decisões dos Campeonatos Brasileiros de 1984 e 1985 e do Mundial Interclubes de 1984.

O juiz também tem um histórico de partidas internacionais em sua trajetória e trabalhou em três edições de Jogos Olímpicos: Cidade do México (1968), Moscou (1980) e ainda Los Angeles (1984).

Em 1986, ele foi eleito o melhor árbitro do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Até hoje, Arrpi Filho é considerado uma das figuras mais importantes da história da arbitragem brasileira.