Dois pilotos paranaenses que participavam do mesmo evento, o Track Day, em Cascavel, no Oeste do Paraná, morreram em acidentes diferentes em menos de 24 horas. A morte dos dois pilotos causou grande comoção nas redes sociais. Vários amigos, colegas e fãs manifestaram pesar, além da organização do evento.

O piloto de motociclismo, Leonardo Mascarrelo Pozzer, de 39 anos, morreu durante uma competição no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na tarde de sábado (18). Ele perdeu o controle da moto durante uma curva e atingiu uma mureta na lateral da pista. Segundo informações dos organizadores da corrida, ele teve múltiplos ferimentos e morreu na hora. Ele também trabalhava com fisioterapeuta e morava em Palotina.

A página da organizadora do Track Day, A Velocidade Cascavel, publicou homenagens aos pilotos. “Estamos devastados com o final de semana trágico”, publicou a promotora do evento nas redes sociais, no sábado, com uma foto de perfil em homenagem ao piloto Leo Mascarello. Siga fio de notícias!

Na sexta, a página já havia feito uma homenagem a Popovicz. “Anderson acabou colidindo com uma plantadeira agrícola, que fazia a travessia de rodovia BR-369 perímetro urbano de Corbélia, cerca de 24 km de seu destino final”, lamentou.