O Ministério Público da Espanha está investigando o Barcelona por causa de pagamentos a um ex-dirigente de arbitragem do futebol do país. O clube teria desembolsado 1,4 milhão de euros, equivalente a R$ 7,7 milhões, a José María Enríquez Negreira entre os anos de 2016 e 2018. O Barça confirmou os pagamentos, mas não citou os valores.

Enríquez Negreira, ex-juiz de futebol, foi vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da Espanha entre 1994 e 2018. De acordo com a rádio SER Catalunya, o Barcelona pagou 532,7 mil euros (R$ 2,9 milhões) à empresa DASNIL 95 SL, de Negreira, em 2016. No ano seguinte, foram 541,7 mil euros (R$ 3 milhões). E mais 318,2 mil euros (R$ 1,7 milhão) em 2018, ano do último pagamento, que coincide com o fim do mandato de Negreira no CTA.

O caso veio à tona, segundo a rádio espanhola, durante investigação sobre o pagamento de tributos da DASNIL 95 SL sobre o valor recebido ao longo desses três anos. Os valores não foram confirmados pelo Barcelona. Mas o clube publicou comunicado nesta quarta-feira para reiterar os pagamentos.

“O FC Barcelona contratou no passado os serviços de um consultor técnico externo, que forneceu, em formato de vídeo, relatórios técnicos referentes a jogadores de categoria inferior na Espanha para a secretaria técnica do Clube”, disse a diretoria do Barcelona, no comunicado.

O clube catalão argumenta que a prática é “comum” entre os times de futebol profissional. “Adicionalmente, o relacionamento com o próprio provedor externo foi ampliado com relatórios técnicos relacionados à arbitragem profissional, de forma a complementar as informações exigidas pela comissão técnica do time principal e da subsidiária, prática comum em clubes de futebol profissional.”

O Barcelona informou que este serviço agora é realizado por um profissional do próprio clube. E lamentou que “esta informação apareça justamente no melhor momento esportivo desta temporada”. “O FC Barcelona tomará medidas legais contra qualquer pessoa que prejudique a imagem do Clube com possíveis insinuações contra a reputação da entidade que possam surgir como resultado desta informação.”

Ao jornal espanhol Marca, o ex-presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, reforçou que este tipo de serviço é recorrente no mundo do futebol. “Todos os clubes precisam de análises de partidas do ponto de vista da arbitragem”.