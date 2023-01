A modelo espanhola Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, apagou fotos recentes com o marido de sua conta no Instagram. Joana, que também é empresária, ainda deixou na rede social algumas poucas imagens ao lado do jogador, datadas de 2020 e 2021. Além da prisão preventiva de Daniel Alves, acusado de abuso sexual, ela lida com a morte de sua mãe, Maria del Carmen.

Os dois começaram a namorar em 2015, casando dois anos depois em uma cerimônia restrita, em Ibiza, na Espanha. Torcedora do Real Madrid, a modelo é conhecida por acompanhar os jogos do marido no estádio, sendo flagrada até mesmo em um jogo do Barcelona.

Joana Sanz se manifestou poucas vezes desde que Daniel Alves foi preso preventivamente na sexta-feira passada. Na terça-feira, ela foi às redes sociais para desmentir o jornal El Confidencial, que havia indicado que uma de suas publicações havia sido em apoio ao jogador.

Por meio de seu Instagram, Joana fez um story com a frase “Coração, aguente tanta dor, por favor”. Ao reproduzir a publicação, o jornal indicou que seria uma mensagem para Daniel Alves. A modelo fez nova postagem nesta terça-feira, desmentindo a história.

Ela publicou um print da matéria, na qual é citada defendendo Daniel Alves. “Mentira. Não deturpem ou interpretem mal o que digo”, escreveu Joana. “‘Coração, aguente tanta dor’ é de mim para mim mesma”, reforçou a modelo. Nesta segunda-feira, ela já havia postado um vídeo no qual agradecia às mensagens de apoio neste momento difícil.