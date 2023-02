Depois de igualar Gustavo Gómez como o zagueiro com mais gols marcados pelo Palmeiras em uma temporada, ao balançar a rede 11 vezes em 2022, Murilo fez seu primeiro gol deste ano no último sábado, durante a vitória por 3 a 1 sobre o Santos. Para ele, o desfecho do clássico acrescenta ainda mais confiança a um time que já vinha traçando um caminho positivo neste início de 2023.

“Foi um jogo muito importante para mim. Pude fazer meu primeiro gol no ano e sair com essa vitória em um clássico para mantermos a confiança no nosso trabalho e a humildade. Estamos no caminho certo, conversamos para sempre continuar nessa pegada e seguir o ano nesse trilho”, avaliou o defensor palmeirense.

Murilo chegou ao Palmeiras no ano passado e se adaptou rapidamente. Em 62 jogos com a camisa alviverde, tem 12 gols marcados, 72% de aproveitamento e apenas seis derrotas. “É um número bom, nem sabia. Fico contente com isso. Venho sempre buscando vitórias. Claro que vão vir as derrotas e temos de saber lidar com elas, dar a volta por cima. É cada vez mais buscar números, sonhos que venho conquistando. Temos que sempre manter a cabeça boa, a disciplina e o foco para matar um leão por dia”, comentou o zagueiro.

Após a vitória sobre o Santos e dois dias de folga, Murilo se reapresentou nesta terça-feira junto ao restante do elenco para dar início a preparação para o duelo com a Inter de Limeira, marcado para as 19h30 de quinta-feira, no Allianz Parque. Os jogadores realizaram atividades técnicas com ênfase em posse de bola, movimentação e marcação. Na parte final, os atacantes aprimoraram ultrapassagens, cruzamentos e finalizações com o auxiliar Vitor Castanheira. Já os defensores treinaram rebatidas com o assistente Carlos Martinho.

Sem baixas, Abel Ferreira pode escalar o Palmeiras com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.