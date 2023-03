Autor do gol da vitória apertada do Palmeiras sobre o Ituano neste domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista, o zagueiro Murilo afirma que o time alviverde já esperava muitas dificuldades para superar o rival e chegar à decisão. Embora os dois times apresentassem campanhas bem distintas – o dono da melhor campanha diante de um time que lutou contra o rebaixamento na fase de grupos -, o defensor diz que o respeito foi decisivo na semifinal no Allianz Parque.

“A gente respeitou e sabia da dificuldade. A gente estava tranquilo, concentrado e fez um bom jogo, fazendo o que o Abel pediu para a gente. Briguei muito por esse troféu (de melhor em campo) e graças a Deus consegui fazer o gol e levar o time para a final, com o apoio e colaboração de todos. Um momento muito especial na minha vida. É seguir trabalhando”, afirmou o defensor, que foi eleito o melhor jogador em campo em votação realizada pela Federação Paulista de Futebol.

É a quarta decisão seguida da equipe alviverde no torneio estadual. Na sequência, o time foi campeão em 2020 e 2022 e vice em 2021. Agora vai atrás de mais um título. “A frase que a gente usa sempre é “todos somos um”. Sempre queremos mais, não vamos sentar no que já conquistamos. Todos trabalham e dão a vida. Queremos mais”, disse o zagueiro.

O time agora espera a decisão da outra semifinal entre Água Santa e Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, nesta segunda-feira. As finais serão em dois jogos, nos dias 2 e 9 de abril – o segundo jogo será novamente na casa do Palmeiras por ter a melhor campanha em relação aos rivais.

O gol de Murilo aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo em uma jogada aérea. Os jogadores do Ituano reclamaram de falta de Gustavo Gómez em Lucas Siqueira antes de a bola chegar para Murilo completar de cabeça. Até o lance do gol, o Palmeiras havia criado várias chances, mas pecou nas finalizações e esbarrou nas boas defesas do goleiro Jefferson Paulino.