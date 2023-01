Insatisfeita com o empate sem gols no clássico com o São Paulo pelo Campeonato Paulista, a torcida palmeirense protestou após o jogo, pichando trechos do muro do Allianz Parque. Principal alvo das manifestações nas últimas semanas, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi cobrada pela falta de reforços e chamada de “blogueirinha” nas pichações, por conta de sua presença nas redes sociais do clube.

Além de Leila, a diretoria do clube também foi lembrada nos protestos. “Queremos jogadores”, “diretoria fraca”, “Leila, cumpra suas promessas” e “acorda, Blogueirinha” foram algumas das frases pichadas no muro da bilheteria do Allianz Parque, em São Paulo, no domingo. Os muros foram pintados na manhã desta segunda-feira.

Na última semana, a Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, já havia lançado nota em suas redes sociais, criticando a postura do Palmeiras, principalmente de Leila Pereira, na última janela de transferências. “Depois de tantas promessas não cumpridas, o seu ‘crédito’ acabou. A cobrança começou e é direcionada a você (Leila Pereira), que tem a caneta na mão e os recursos para fazer valer o histórico vencedor da Sociedade Esportiva Palmeiras!”, afirma a torcida.

Além de presidir o Palmeiras, a mandatária da Crefisa também decidiu que, pela primeira vez desde 2016, não apoiará a organizada financeiramente nos desfiles do Carnaval de São Paulo deste ano. Entre 2020 e 2022, a escola de samba recebeu R$ 3.651.657,20 por meio de verbas da Lei Rouanet. A Mancha Verde é a atual campeã do grupo especial do Carnaval de São Paulo.

Até o momento, nenhuma torcida organizada reivindicou a autoria nas pichações do Allianz Parque. Durante o clássico com o São Paulo, cânticos direcionados à Leila e à diretoria do Palmeiras puderam ser ouvidos nas arquibancadas. O Estadão entrou em contato com a Mancha Alviverde, que reforçou as críticas à gestão da presidente, mas não reivindica a autoria nas pichações.

“De acordo com o horário que soltaram as fotos, a Mancha estava no Sambódromo do Anhembi, acompanhando o ensaio da nossa escola de samba, que terminou por volta da meia noite”, informa a torcida organizada,. “Reivindicamos contratações, mas somente após o jogo, com gritos dentro do Allianz Parque.” O Estadão entrou em contato com a assessoria do Palmeiras, que não apresentou resposta oficial.

Nos três primeiros jogos desta temporada, o Palmeiras tem dois empates em 0 a 0. A perda de Gustavo Scarpa e Danilo, para o inglês Nottingham Forest, ainda são sentidas pela equipe e por Abel Ferreira. “Não quero usar erros do passado. Quero jogadores prontos, que façam a diferença, não para formar”, afirmou o treinador, quando questionado sobre contratações.