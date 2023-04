Em um jogo aguardado com expectativa pela estreia do veterano Nenê pelo Juventude, o time gaúcho foi derrotado pelo Novorizontino, por 1 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte (SP). César Martins, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória dos anfitriões, neste sábado, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 41 anos, Nenê fez uma estreia discreta com a camisa do time gaúcho. Acabou sendo substituído por Rafinha no decorrer do segundo tempo. O experiente meia já avisou que esta é sua última temporada antes de se aposentar. Em 2024, ele voltará ao Vasco para exercer funções fora dos gramados.

Com o resultado deste sábado, o Novorizontino soma os primeiros três pontos, já que na rodada de estreia acabou derrotado pelo Vila Nova, por 2 a 1. Já o Juventude conheceu a sua segunda derrota seguida, ambas para clubes paulistas. Na rodada passada, perdeu em casa para o Botafogo-SP, por 2 a 1, e por isso ainda não somou ponto.

O duelo começou bastante truncado no meio-campo. Os dois times acabaram abusando das bolas alçadas na área durante o primeiro tempo. A primeira chance clara de gol só foi sair aos 35 minutos, quando, após um cruzamento na área, o zagueiro Ligger tentou de cabeça e acertou a trave.

A resposta do Juventude veio em chute de Nenê, no minuto seguinte, mas a bola pegou muita força e subiu demais. Foi o Novorizontino, porém, quem conseguiu abrir o placar. Aos 38 minutos, Raul Prata cobrou escanteio e César Martins apareceu entre os zagueiros para cabecear para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Juventude se mandou ao ataque em busca do empate. Logo no primeiro lance, Rodrigo Rodrigues pegou um chute de primeira após uma bola cruzada na área, que saiu tirando tinta da trave. Roberto, aos 16, fez a mesma coisa para o Novorizontino, mas o placar seguiu sem mudanças.

Depois disso, já cansado do tempo que ficou em campo, Nenê acabou substituído por Rafinha. Mas as emoções não acabaram. Tanto que, nos minutos finais, Adriano Martins e Roberto levaram os segundos cartões amarelos e foram expulsos, deixando o Novorizontino com dois jogadores a menos. Mesmo assim, o time paulista segurou a pressão e venceu por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, dia 30, para a disputa da terceira rodada da Série B. Às 15h30, o Novorizontino encara o Sport, novamente em casa. Mais tarde, às 18h15, o Juventude visitará o Vila Nova, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 1 X 0 JUVENTUDE

NOVORIZONTINO – Jordi; Andriano Martins, César Martins (Ricardinho) e Ligger; Raul Prata, Geovane, Marlon (Douglas Baggio), Denner (Zé Matheus e Roberto; Aylon (Léo Tocantins) e Ronaldo (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

JUVENTUDE – Léo Vieira; Reginaldo (Robertinho), Romércio (Dani Bolt), Danilo Boza e Romário; Jadson, Luis Mandaca (Kelvyn) e Nenê (Rafinha); David, Rodrigo Rodrigues e Ruan (Zé Marcos). Técnico: Pintado.

GOL – César Martins, aos 38 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ricardinho, Marlon, Douglas Baggio, Aylon, Geovane e Jordi (Novorizontino); Dani Bolt, Romércio, Jadson e Nenê (Juventude).

CARTÕES VERMELHOS – Adriano Martins e Roberto (Novorizontino).

ÁRBITRO – Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA – R$ 22.305,00.

PÚBLICO – 1.792 pagantes

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).