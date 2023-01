Após se retirar da disputa do Aberto da Austrália deste ano, a tenista Naomi Osaka anunciou nesta quarta-feira que está grávida. Em suas redes sociais, a japonesa publicou uma foto de um ultrassom atestando a gravidez. “Mal posso esperar para voltar ao campo, mas aqui está uma pequena atualização da vida para 2023”, publicou Osaka em seu Instagram.

Osaka compartilhou também nas redes sociais uma breve mensagem aos fãs, contando sobre suas descobertas recentes com a distância da prática do tênis e revelando um de seus sonhos.

“Os últimos anos têm sido interessantes, para dizer o mínimo, mas entendo que são os momentos mais desafiadores da vida que podem ser os mais divertidos. Os últimos meses longe do esporte me deram um novo amor e apreço ao jogo pelo qual dediquei toda a minha vida. Uma das coisas que imagino com ansiedade é ver meu filho assistindo a um de meus jogos e falando para alguém: ‘Essa é a minha mãe”, escreveu Osaka.

A tenista de 25 anos também afirmou que espera estar de volta às quadras no Aberto da Austrália de 2024. Nos últimos dias, ela desistiu de participar do Grand Slam de abertura da temporada sem dar maiores justificativas, que só se confirmaram nesta quarta.

Vencedora de quatro Grand Slams (Aberto da Austrália de 2019 e 2021 e US Open de 2018 e 2020), Naomi Osaka chegou ao lugar mais alto do ranking da WTA em 2019, a primeira asiática a alcançar o posto.