O Napoli mais uma vez fez a sua parte no Campeonato Italiano e conquistou mais três pontos ao derrotar o Lecce, nesta sexta-feira por 2 a 1. O resultado coloca o time do técnico Luciano Spaletti no topo da classificação com 74 pontos contra apenas 27 do seu rival que, com o revés, acumulou a quinta derrota seguida.

Na próxima rodada, o Napoli entra em campo no sábado e recebe o Verona no estádio Diego Armando Maradona, pelo Italiano. No dia seguinte, o Lecce vai contar com o apoio de sua torcida para o confronto diante da Sampdoria em busca da reabilitação.

Mesmo jogando na casa do adversário, o Napoli logo comandou as ações da partida e abriu a contagem ainda no primeiro tempo. Min Jae-Kim se arriscou no apoio e cruzou na medida para a cabeçada de Di Lorenzo: 1 a 0 para os líderes da competição. O lance precisou da checagem do árbitro de vídeo, mas foi confirmado logo em seguida.

Com maior volume de jogo, o time do técnico Luciano Spalletti continuou pressionando o rival em seu campo de defesa e chegou a ter 79% de posse de bola. Kavaratskhelia e Lozano tiveram boas chances de aumentar a vantagem, mas a falta de pontaria acabou decretando o 1 a 0 ao fim do primeiro tempo.

O segundo tempo teve um cenário um pouco diferente. O Lecce passou a ser mais agressivo e empurrou o Napoli para o seu campo de defesa. Tamanha pressão acabou resultando no empate aos sete minutos. Em bola alçada na área, Ceesay acertou o travessão. O rebote ficou com Di Francesco. Ele fez o giro rápido e empatou a partida com uma finalização rasteira no canto esquerdo.

Com o 1 a 1 no placar, o Lecce manteve o time no ataque e passou a criar seguidas oportunidades. Um erro duplo no sistema defensivo, porém, colocou tudo a perder. Em um cruzamento da esquerda, o defensor Gallo tentou tirar e desviou a bola na direção do seu gol. A bola passou por entre as mãos do goleiro Falcone indo parar no fundo da meta do Lecce, aos 19 minutos da etapa final.

O gol contra, que colocou o Napoli novamente à frente no placar, fez o líder do campeonato ajustar o seu sistema defensivo. Ao invés de apostar na posse de bola, os napolitanos utilizaram os contra-ataques como estratégia para tentar chegar ao terceiro gol.

O jogo foi encerrado em meio a um lance inusitado. O Lecce teve um escanteio a seu favor nos acréscimos e o goleiro Falcone foi para a área. Após a cobrança, o Napoli recuperou a bola e partiu para o ataque, já que o gol do rival estava vazio. Quando a bola cruzou a linha de meio-campo, porém, o juiz encerrou a partida causando a indignação dos atletas napolitanos, que cercaram o árbitro protestando pelo fim do jogo em meio à chance de fazer 3 a 1.