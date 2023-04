Com gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Napoli derrotou a Juventus por 1 a 0, neste domingo, e ficou a um passo do título do Campeonato Italiano. Em um duelo tenso e truncado em Turim, a equipe de Nápoles somou três pontos decisivos, que podem garantir o troféu já na próxima rodada, a 32ª da competição.

Para encerrar o jejum de 33 anos, o Napoli precisa vencer a Salernitana em casa, no sábado, e torcer para a vice-líder Lazio não superar a Inter de Milão, no San Siro, no domingo. O time de Nápoles soma agora 78 pontos, contra 61 da segunda colocada da tabela, faltando sete rodadas para o fim do Italiano. A Juventus está em terceiro, com 59.

O jogo deste domingo foi o primeiro da Juventus desde que recuperou os 15 pontos perdidos por punição aplicada pela Federação Italiana de Futebol, ainda no ano passado. A equipe de Turim havia sido punido por mascarar valores gastos com contratações e salários. Com um recurso, que ainda pode ser derrubado, o time havia saltado de 44 para 59 pontos, que exibia antes do início da partida deste domingo. Na prática, saltara do 7º para o 3º posto da tabela.

Do outro lado, o Napoli entrou em campo ainda na ressaca da eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões, diante do rival Milan. A queda parecia inerente a cada jogada do time de Nápoles nos primeiros 45 minutos. A líder do campeonato fez mais uma partida fraca no quesito ofensivo, perdendo ímpeto no ataque nas últimas semanas.

Em um duelo tenso e truncado, a Juventus soube criar as melhores oportunidades no primeiro tempo, embora sem conseguir alterar o placar, ainda que jogasse com uma formação mais cautelosa. Milik era o único homem no ataque, praticamente isolado dos demais companheiros de time.

Apesar disso, o 0 a 0 da etapa inicial foi mais benéfico para a Juventus em razão de lance polêmico, que poderia ter rendido uma expulsão precoce. As câmeras flagraram o zagueiro Federico Gatti acertando um soco no rosto de Kvaratskhelia. O defensor da Juventus sequer levou cartão amarelo. E o VAR não chamou o árbitro para checar o lance mais uma vez.

Depois de levar sustos, o Napoli acordou no segundo tempo e passou a adotar postura mais ofensiva. Tomava a iniciativa das jogadas, controlava o meio-campo e empurrava a Juventus para a defesa. Os anfitriões passaram a jogar no contra-ataque. Em um deles, até balançaram as redes, com Di Maria, aos 37. Mas o gol foi anulado com ajuda do VAR por falta no início da jogada.

A bola chegou a entrar novamente nas redes do Napoli minutos depois, mas o lance foi rapidamente anulado porque a bola saiu na linha de fundo. Se a Juventus lamentava as jogadas perdidas, o Napoli seguia no ataque. E o prêmio veio aos 47, quando Giacomo Raspadori pegou de primeira, quase de canela, dentro da área, e marcou um belo gol, assegurando o triunfo dos visitantes.